Realme C31 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, Unisoc T612 işlemci, 5.000 mAh pil

Çinli üretici Realme, uygun fiyatlı yeni bir modelle akıllı telefon yelpazesini genişletti. Realme C31 adı altında piyasaya sürülen cihaz Android 11 tabanlı Realme UI R Edition arayüzü geliyor. Ayrıca koyu yeşil ve açık gümüş olmak üzere iki renk seçeneği mevcut.
Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekrana sahip. Ekran alanı ön panelin %88.7'sini kaplıyor. Panelin üst kısmında 5 megapiksel selfie kamerası içeren küçük bir damla çentik mevcut. Cihaz genel anlamda bilindik bir tasarımla karşımıza çıkıyor.
Unisoc T612 işlemci
Realme C31'in arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh pilinden alan cihazda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.
Akıllı telefon Unisoc T612 işlemciyle güçlendirilmiş durumda. Buna 3/4 GB RAM ve 32/64 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Diğer özelliklerini microSD yuvası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Fiyat etiketi 110 dolardan başlıyor.
Realme C31 Özellikleri:
- Ekran: 6.5 inç LCD, HD+
- İşlemci: Unisoc T612
- RAM: 3/4 GB
- Depolama: 32/64 GB
- İşletim sistemi: Android 11 (Realme UI R Edition)
- Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh
- Kalınlık: 8.4 mm
Realme C31 Fiyatları:
- 3 GB RAM + 32 GB depolama - 110 dolar
- 4 GB RAM + 64 GB depolama - 125 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"