Realme C31 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, Unisoc T612 işlemci, 5.000 mAh pil

Tam Boyutta Gör

Çinli üretici Realme, uygun fiyatlı yeni bir modelle akıllı telefon yelpazesini genişletti. Realme C31 adı altında piyasaya sürülen cihaz Android 11 tabanlı Realme UI R Edition arayüzü geliyor. Ayrıca koyu yeşil ve açık gümüş olmak üzere iki renk seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekrana sahip. Ekran alanı ön panelin %88.7'sini kaplıyor. Panelin üst kısmında 5 megapiksel selfie kamerası içeren küçük bir damla çentik mevcut. Cihaz genel anlamda bilindik bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Unisoc T612 işlemci

Realme C31'in arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh pilinden alan cihazda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon Unisoc T612 işlemciyle güçlendirilmiş durumda. Buna 3/4 GB RAM ve 32/64 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Diğer özelliklerini microSD yuvası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Fiyat etiketi 110 dolardan başlıyor.

Realme C31 Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç LCD, HD+

6.5 inç LCD, HD+ İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM: 3/4 GB

3/4 GB Depolama: 32/64 GB

32/64 GB İşletim sistemi: Android 11 (Realme UI R Edition)

Android 11 (Realme UI R Edition) Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel

13 + 2 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Kalınlık: 8.4 mm

Realme C31 Fiyatları:

3 GB RAM + 32 GB depolama - 110 dolar

4 GB RAM + 64 GB depolama - 125 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.