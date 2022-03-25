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    Realme C31 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, Unisoc T612 işlemci, 5.000 mAh pil

    Realme markası yeni çıkardığı C31 modeliyle uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletti. Realme C31'in öne çıkan özellikleri arasında 6.5 inç ekran ve yüksek kapasiteli pil yer alıyor.
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    Realme C31 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli üretici Realme, uygun fiyatlı yeni bir modelle akıllı telefon yelpazesini genişletti. Realme C31 adı altında piyasaya sürülen cihaz Android 11 tabanlı Realme UI R Edition arayüzü geliyor. Ayrıca koyu yeşil ve açık gümüş olmak üzere iki renk seçeneği mevcut.

    Realme C31 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekrana sahip. Ekran alanı ön panelin %88.7'sini kaplıyor. Panelin üst kısmında 5 megapiksel selfie kamerası içeren küçük bir damla çentik mevcut. Cihaz genel anlamda bilindik bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

    Realme C31 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Unisoc T612 işlemci

    Realme C31'in arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh pilinden alan cihazda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

    Realme C31 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon Unisoc T612 işlemciyle güçlendirilmiş durumda. Buna 3/4 GB RAM ve 32/64 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Diğer özelliklerini microSD yuvası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Fiyat etiketi 110 dolardan başlıyor.

    Realme C31 Özellikleri:

    • Ekran: 6.5 inç LCD, HD+
    • İşlemci: Unisoc T612
    • RAM: 3/4 GB
    • Depolama: 32/64 GB
    • İşletim sistemi: Android 11 (Realme UI R Edition)
    • Arka kamera: 13 + 2 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Kalınlık: 8.4 mm

    Realme C31 Fiyatları:

    • 3 GB RAM + 32 GB depolama - 110 dolar
    • 4 GB RAM + 64 GB depolama - 125 dolar
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 19 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 20 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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