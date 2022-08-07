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    Realme C33'ün özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı

    Realme, bu yılın başlarında C serisine ait C31 ve C35'i piyasaya sürmüştü. Şirket yakında yeni bir C serisi akıllı telefon çıkarabilir. İşte yakında tanıtılması beklenen Realme C33'ün detayları:
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    Realme C33'ün özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı
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    Tipster Sudhanshu Ambhore, Realme'nin yakında tanıtması beklenen C serisine ait yeni telefonu Realme C33'ün özelliklerini sızdırdı. Telefonun resmi lansman ayrıntıları henüz doğrulanmasada Appuals tarafından hazırlanan bir rapor, yaklaşmakta olan akıllı telefon hakkında bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

    İşte Realme C33'ün beklenen teknik özellikleri:

    Yeni bir rapor telefonun renk seçeneklerini ve depolama ayrıntılarını ortaya çıkardı. Appuals raporu, Realme C33'ün 4 GB'a kadar RAM ile piyasaya süreceğini iddia ediyor. Telefonun temel modelinde 32 GB dahili depolama ile birlikte 3 GB RAM bulunacak. 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB olmak üzere iki adet 4GB RAM seçeneği de olacak.

    Realme C33'ün özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı
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    Realme C33, Sandy Gold, Aqua Blue ve Night Sea olmak üzere üç renkte gelecek. Realme'nin ayrıca 10W şarj desteğine sahip telefona 5000 mAh pil koyması da bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise derinlik ve makro sensörlü 13MP üçlü kamera kurulumuna sahip olmasını da bekleyebiliriz. Son olarak, telefonun kutudan Android 11 tabanlı Realme UI çalıştırması bekleniyor.

    Kesin lansman tarihi bilinmeyen telefonun Ağustos ayında tanıtılması ve yaklaşık 135 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 19 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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