Realme C33'ün özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı

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Tipster Sudhanshu Ambhore, Realme'nin yakında tanıtması beklenen C serisine ait yeni telefonu Realme C33'ün özelliklerini sızdırdı. Telefonun resmi lansman ayrıntıları henüz doğrulanmasada Appuals tarafından hazırlanan bir rapor, yaklaşmakta olan akıllı telefon hakkında bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

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İşte Realme C33'ün beklenen teknik özellikleri:

Yeni bir rapor telefonun renk seçeneklerini ve depolama ayrıntılarını ortaya çıkardı. Appuals raporu, Realme C33'ün 4 GB'a kadar RAM ile piyasaya süreceğini iddia ediyor. Telefonun temel modelinde 32 GB dahili depolama ile birlikte 3 GB RAM bulunacak. 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB olmak üzere iki adet 4GB RAM seçeneği de olacak.

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Realme C33, Sandy Gold, Aqua Blue ve Night Sea olmak üzere üç renkte gelecek. Realme'nin ayrıca 10W şarj desteğine sahip telefona 5000 mAh pil koyması da bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise derinlik ve makro sensörlü 13MP üçlü kamera kurulumuna sahip olmasını da bekleyebiliriz. Son olarak, telefonun kutudan Android 11 tabanlı Realme UI çalıştırması bekleniyor.

Kesin lansman tarihi bilinmeyen telefonun Ağustos ayında tanıtılması ve yaklaşık 135 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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