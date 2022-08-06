Xiaomi, Redmi K50 Extreme Edition'ın bu ay piyasaya sürüleceğini doğruladı

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Redmi K50 serisinin bir sonraki Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak telefonu belli oldu. Redmi K50 Ultra ya da Redmi K50S Pro'dan biri olacağı söylentileri yayılırkan söylentilere son noktayı Redmi koydu. Redmi yaptığı açıklamada Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak telefonun Redmi K50 Extreme Edition olduğunu söyledi.

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İşte Redmi K50 Extreme Edition'ın bilinen özellikleri:

Xiaomi, Redmi K50 Extreme Edition'ın lansmanının bu ay gerçekleşeceğini onayladı. Ancak Xiaomi, yine de bu telefonu Redmi K50 Ultra olarak pazarlayabilir. Hatırlamak gerekirse 2022'de Xiaomi, Redmi K30 Ultra'yı Redmi K30S Extreme Hatıra Sürümü olarak pazarlamıştı. Redmi K50 Extreme Edition'da da benzer bir şey görebiliriz.

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Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak telefon 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek. 256 GB dahili depolama ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen bir AMOLED panel ile 12 GB'a kadar RAM'e sahip olması bekleniyor.

Redmi K50 Extreme Edition hakkında şu anda çok fazla bir şey bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde lansmanının gerçekleşmesi beklendiğinden dolayı yakın zamanda daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması oldukça muhtemel.

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Redmi K50 Extreme Edition'ın bu ay piyasaya sürüleceği doğrulandı