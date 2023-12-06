Realme C67'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Realme C67'nin beklenen özellikleri
Gelen bilgilere göre Realme C67 4G, Full HD+ çözünürlükte 90 Hz, IPS LCD ekrana sahip olacak. 5G versiyonunda ise 120 Hz ekran kullanılmış olabilir. Telefonun 5G versiyonunda Dimensity 6100 Plus, 4G versiyonunda ise Snapdragon 685 çipseti kullanılacak. Telefon, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Başka RAM seçeneklerinin de sunulması olası.
Realme C67'de ön tarafta 8 MP, arkada ise Samsung'un ISOCELL HM6 sensörünü kullanan 108 MP ana kamera yer alacak. Telefonların 4G ve 5G varyantları arasında kamera tasarımında farklılık olduğu göze çarpıyor. 5G versiyonunda yuvarlak kamera adası, 4G'de ise hap şeklinde kamera adası tasarımı kullanılmış.
Realme C67'nin 14 Aralık'da resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. 5G versiyonunun Hindistan'da 144 dolar ile 180 dolar arasında, 4G modelinin ise Endonezya'da 135 dolar civarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Realme C67'nin Türkiye'de de satışa sunulması yüksek ihtimal dahilinde.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/06/realme-c67-5g-launch-date-confirmed-rear-design-revealed/ https://www.gizmochina.com/2023/12/06/realme-c67-4g-full-specifications-leaked-launch-imminent/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.