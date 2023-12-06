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    Realme C67'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Realme'nin giriş seviyesi yeni telefonu Realme C67 ile ilgili bilgiler ulaştı. 14 Aralık'da tanıtılacak ve 4G ve 5G varyantlarına sahip olacak telefonun özelliklerine bakalım.
    Realme C67'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Realme'nin giriş seviyesi yeni telefonu Realme C67 ile ilgili bilgiler ulaştı. 4G ve 5G varyantları olacak telefonun özelliklerine bakalım.

    Realme C67'nin beklenen özellikleri

    Gelen bilgilere göre Realme C67 4G, Full HD+ çözünürlükte 90 Hz, IPS LCD ekrana sahip olacak. 5G versiyonunda ise 120 Hz ekran kullanılmış olabilir. Telefonun 5G versiyonunda Dimensity 6100 Plus, 4G versiyonunda ise Snapdragon 685 çipseti kullanılacak. Telefon, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Başka RAM seçeneklerinin de sunulması olası.

    Realme C67'de ön tarafta 8 MP, arkada ise Samsung'un ISOCELL HM6 sensörünü kullanan 108 MP ana kamera yer alacak. Telefonların 4G ve 5G varyantları arasında kamera tasarımında farklılık olduğu göze çarpıyor. 5G versiyonunda yuvarlak kamera adası, 4G'de ise hap şeklinde kamera adası tasarımı kullanılmış.

    Realme C67'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu
    Telefonlar, 5000 mAh bataryaya ve 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Diğer özellikleri ise şöyle: Yanda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık çıkışı, çift hoparlör, NFC, IP54 sertifikası ve 7.6 mm kalınlık.

    Realme C67'nin 14 Aralık'da resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. 5G versiyonunun Hindistan'da 144 dolar ile 180 dolar arasında, 4G modelinin ise Endonezya'da 135 dolar civarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Realme C67'nin Türkiye'de de satışa sunulması yüksek ihtimal dahilinde.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/06/realme-c67-5g-launch-date-confirmed-rear-design-revealed/ https://www.gizmochina.com/2023/12/06/realme-c67-4g-full-specifications-leaked-launch-imminent/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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