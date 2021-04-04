Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor

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Realme, Şubat ayının sonunda Buds Air 2 isimli bir kablosuz kulaklık tanıtmıştı. Çinli marka şimdi ise Buds Air 2 Neo olarak pazara giriş yapacak bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor.

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Realme Pakistan bölümü yeni tam kablosuz kulakığın çok yakında resmiyet kazanacağını resmen açıkladı. Lansman 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

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Bazı özellikleri netleşti

Yayınlanan tanıtım afişi lansman tarihine ek olarak Realme Buds Air 2 Neo'nun bazı özelliklerini de ortaya koyuyor. Kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi, 10 mm dinamik sürücü ve yaklaşık 28 saatlik pil ömrüyle gelecek.

Yeni model tasarım açısından geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen Realme Buds Q'ya daha çok benziyor. Realme Buds Air 2 Neo'nun fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Önümüzdeki hafta tüm detayları öğrenmiş olacağız.

https://www.facebook.com/Pakistanrealme/posts/1618112325244552

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