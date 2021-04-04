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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor

    Realme önümüzdeki hafta tam kablosuz kulaklık ailesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Buds Air 2 Neo aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi ve 28 saat pil ömrü sunacak.
    04 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor
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    Realme, Şubat ayının sonunda Buds Air 2 isimli bir kablosuz kulaklık tanıtmıştı. Çinli marka şimdi ise Buds Air 2 Neo olarak pazara giriş yapacak bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Realme Pakistan bölümü yeni tam kablosuz kulakığın çok yakında resmiyet kazanacağını resmen açıkladı. Lansman 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

    Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor
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    Bazı özellikleri netleşti

    Yayınlanan tanıtım afişi lansman tarihine ek olarak Realme Buds Air 2 Neo'nun bazı özelliklerini de ortaya koyuyor. Kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi, 10 mm dinamik sürücü ve yaklaşık 28 saatlik pil ömrüyle gelecek.

    Yeni model tasarım açısından geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen Realme Buds Q'ya daha çok benziyor. Realme Buds Air 2 Neo'nun fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Önümüzdeki hafta tüm detayları öğrenmiş olacağız.



    https://www.facebook.com/Pakistanrealme/posts/1618112325244552
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    T technic26 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Müzik dinlemeden toplu taşımadaki gürültüyü bastırabilir mi? Hele minibüsteki anlaşılmayan arabeski.
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şunun rengine bak ,bunu alıp da kullanmam için üstüne para vermeleri lazım ... siyahı yoksa almam , birde o renk ne öyle saçmasapan fosforlu
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jive jive Pakistan!!! gfdklsgnlşkfdsngklşfdsg
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