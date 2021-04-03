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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü

    Xiaomi, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak uçan haşerelerle mücadele edilmesine yardımcı olacak raket şeklinde bir cihaz piyasaya sürdü.
    03 Nisan 2021, 19:30 (1 hf.)
    7b
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    34
    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    41

    Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, kitlesel fonlama platformu Youpin üzerinden piyasaya sürdüğü ürünlere bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şirket son olarak kullanıcıların sivrisinek ve diğer can sıkıcı böceklerle başa çıkmasına yardımcı olacak bir cihaz çıkardı.

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    Qualitell markası altında sunulan sivrisinek katili, dış görünüm olarak bir raketi andırıyor. Mor ışık yayan LED'lere sahip cihaz böylelikle böcekleri kendisine çekmeyi başarıyor. Raketin ızgara kısmı elektrik yüklü olduğu için uçan haşereler bu kısma temas ettiklerinde ölüyorlar. Tabii insanları elektrik çarpmasına karşı koruyacak bazı güvenlik önlemleri de düşünülmüş.

    Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü
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    Duvara da asılabiliyor

    Metal ızgara kısmında insan vücuduna zarar verecek güçte bir akım yok, sadece sinek ve sivrisinek türü canlıları ortadan kaldıracak kadar voltaj var. Ayrıca kazara temas edilmesi ihtimaline karşın ekstra koruma katmanları mevcut. Ancak yine de iki koruyucu ağ tabakası arasındaki bu kısma dokunulmaması isteniyor. Ayrıca çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması da öneriler arasında.

    Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü
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    Cihaz özel bir montaj aparatı sayesinde duvara da asılabiliyor. Bununla birlikte 2.000 mAh batarya içerdiğini ve USB Type-C portu üzerinden şarj edildiğini belirtelim. Raket üzerinde şarj seviyesini görebileceğiniz küçük bir ekran da bulununuyor. Cihazın fiyat etiketi 14 dolar.



    https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=142306&spmref=M_H5.4728.96560.11.10086047
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    U ultrAslan-BH (salih balık) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çinden aldim 14 dolar eve geldim 500tl
    1 Yanıt Yanıtla +108
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    McOrco (Mc Orco) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uv ışık olmayan baska marka elektroşok sinek raketi kullanıyorum inanılmaz işe yarıyor gelsin bunuda deneriz
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    CyberBot (Simply Clever) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O böcekler fena kokuyor orda cızbız olunca.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaz geliyor esasında iyi olur :)
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Önyargı ile yaklaştım ama mantıklı gözüküyor
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    crashserkan (yok kalmadı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi araba uretmedigi kaldi xiaomimin
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    Mthan 6 gün ( Mesaj Silindi ) crashserkan


    https://www.donanimhaber.com/xiaomi-10-milyar-dolar-yatirim-hedefiyle-elektrikli-arac-yarisinda-ben-de-varim-dedi--131786
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    -frambuaz (frambuaz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Titreşimli kondom da çıkartın 😬
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    kitapkurdu1608 (Kuzey KOÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    👏
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    Haticeozdemir (Hatice Özdemir) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    👏
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    İ iGroN (Hakan Keçeci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi yaptıysa pahallısını yapmıştır.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık çok güzel olmuş :D
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    marcelor 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu raket bende 3 senedir var. Bu belliki 2. Versiyonu. Ekran gelmis, duvara asma aparati gelmis birde uv isiklar arttirilmis.
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    thestell 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kamp yaparken çadıra asacaksın bunu tertemiz

    Ama çadırdan pahalı oluyor 8le çarpıp gümrük ekleyince
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6961 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, sivrisinek öldürücü ve
    3 etiket daha raket cihaz Ev Elektroniği
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