Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, kitlesel fonlama platformu Youpin üzerinden piyasaya sürdüğü ürünlere bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şirket son olarak kullanıcıların sivrisinek ve diğer can sıkıcı böceklerle başa çıkmasına yardımcı olacak bir cihaz çıkardı.

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Qualitell markası altında sunulan sivrisinek katili, dış görünüm olarak bir raketi andırıyor. Mor ışık yayan LED'lere sahip cihaz böylelikle böcekleri kendisine çekmeyi başarıyor. Raketin ızgara kısmı elektrik yüklü olduğu için uçan haşereler bu kısma temas ettiklerinde ölüyorlar. Tabii insanları elektrik çarpmasına karşı koruyacak bazı güvenlik önlemleri de düşünülmüş.

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Duvara da asılabiliyor

Metal ızgara kısmında insan vücuduna zarar verecek güçte bir akım yok, sadece sinek ve sivrisinek türü canlıları ortadan kaldıracak kadar voltaj var. Ayrıca kazara temas edilmesi ihtimaline karşın ekstra koruma katmanları mevcut. Ancak yine de iki koruyucu ağ tabakası arasındaki bu kısma dokunulmaması isteniyor. Ayrıca çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması da öneriler arasında.

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Cihaz özel bir montaj aparatı sayesinde duvara da asılabiliyor. Bununla birlikte 2.000 mAh batarya içerdiğini ve USB Type-C portu üzerinden şarj edildiğini belirtelim. Raket üzerinde şarj seviyesini görebileceğiniz küçük bir ekran da bulununuyor. Cihazın fiyat etiketi 14 dolar.

https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=142306&spmref=M_H5.4728.96560.11.10086047

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