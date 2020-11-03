Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S

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Realme ürün portföyünü yeni bir akıllı saatle genişletti. Tanıtımı yapılan Realme Watch S, 360 x 360 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik ekrana sahip. Yuvarlak ekranda, parlaklığı ortam ışığına göre ayarlayan özel bir sensöre yer verildiğini belirtelim.

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Akıllı saat bisiklet, kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil olmak üzere 16 spor modunu destekliyor. Cihazda kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) izleyen bir nabız oksimetresi var.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Realme Watch S uyku kalitesini takip edebildiği gibi müzik kontrolü, kamera kontrolü, arama cevaplama, meditasyon ve çok daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihazda 15 güne kadar kullanım ömrü sağlayan 390 mAh pil mevcut. Ayrıca manyetik şarj cihazı ile birlikte geliyor.

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Akıllı saatin gövdesi IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıda. 259.5 × 47 × 12 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 48 gram. Mavi, Turuncu, Yeşil ve Siyah olmak üzere toplam dört renk seçeneği mevcut.

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Realme Watch S, 14 Kasım'da Pakistan'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 95 dolar olan saatin ne zaman diğer pazarlara geleceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.realme.com/pk/realme-watchs

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