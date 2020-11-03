Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S

Realme ürün portföyünü yeni bir akıllı saatle genişletti. Tanıtımı yapılan Realme Watch S, 360 x 360 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik ekrana sahip. Yuvarlak ekranda, parlaklığı ortam ışığına göre ayarlayan özel bir sensöre yer verildiğini belirtelim.
Ayrıca Bkz. "MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir"İlginizi Çekebilir Realme, 2 Kasım'da Watch S akıllı saat ve diğer yeni ürünlerini duyuracak
Akıllı saat bisiklet, kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil olmak üzere 16 spor modunu destekliyor. Cihazda kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) izleyen bir nabız oksimetresi var.
Fiyat etiketi de belli oldu
Realme Watch S uyku kalitesini takip edebildiği gibi müzik kontrolü, kamera kontrolü, arama cevaplama, meditasyon ve çok daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihazda 15 güne kadar kullanım ömrü sağlayan 390 mAh pil mevcut. Ayrıca manyetik şarj cihazı ile birlikte geliyor.
Akıllı saatin gövdesi IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıda. 259.5 × 47 × 12 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 48 gram. Mavi, Turuncu, Yeşil ve Siyah olmak üzere toplam dört renk seçeneği mevcut.
Realme Watch S, 14 Kasım'da Pakistan'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 95 dolar olan saatin ne zaman diğer pazarlara geleceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.realme.com/pk/realme-watchs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.