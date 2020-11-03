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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S

    Çinli teknoloji şirketi Realme bugün yeni bir akıllı saat çıkardı. Realme Watch S olarak adlandırılan model 15 gün pil ömrü, SpO2 sensörü ve 1.3 inç boyutunda yuvarlak ekranla geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S
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    Realme ürün portföyünü yeni bir akıllı saatle genişletti. Tanıtımı yapılan Realme Watch S, 360 x 360 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik ekrana sahip. Yuvarlak ekranda, parlaklığı ortam ışığına göre ayarlayan özel bir sensöre yer verildiğini belirtelim.

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    Akıllı saat bisiklet, kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil olmak üzere 16 spor modunu destekliyor. Cihazda kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) izleyen bir nabız oksimetresi var.

    Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Realme Watch S uyku kalitesini takip edebildiği gibi müzik kontrolü, kamera kontrolü, arama cevaplama, meditasyon ve çok daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihazda 15 güne kadar kullanım ömrü sağlayan 390 mAh pil mevcut. Ayrıca manyetik şarj cihazı ile birlikte geliyor.

    Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı saatin gövdesi IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıda. 259.5 × 47 × 12 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 48 gram. Mavi, Turuncu, Yeşil ve Siyah olmak üzere toplam dört renk seçeneği mevcut.

    Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S
    Tam Boyutta Gör

    Realme Watch S, 14 Kasım'da Pakistan'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 95 dolar olan saatin ne zaman diğer pazarlara geleceği ise henüz bilinmiyor.



    https://www.realme.com/pk/realme-watchs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kucukyenici 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygun fiyatlı diye bir tâbir kalmadı artık. Kurla çarpınca adamı da çarpıyor!
    Yanıtla +24
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    saint42 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vay be hala alışamadım 95 dolar diyor 7 katı 8 katı rakamla çarpmak zoruma gidiyor.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çakma GT2
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize yine uygun olmuyor
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    saint42 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vay be hala alışamadım 95 dolar diyor 7 katı 8 katı rakamla çarpmak zoruma gidiyor.
    Yanıtla +10
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EKG'li gelmeli artık.
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarım çok şık görünüyor.
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    kucukyenici 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygun fiyatlı diye bir tâbir kalmadı artık. Kurla çarpınca adamı da çarpıyor!
    Yanıtla +24
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