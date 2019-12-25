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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek

    Çinli teknoloji üreticilerinden Realme'nin 2020 yılı planları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre şirket giyilebilir teknolojik ürünlerini önümzüdeki yıl raflara çıkaracak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek
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    Son zamanlarda adından söz ettirmeyi başaran teknoloji şirketlerinden birisi de hiç kuşku yok ki Realme diyebiliriz. İlk akıllı telefonunu 2018'in Mayıs ayında piyasaya süren Çinli şirket şimdi de akıllı bileklik gibi giyilebilir ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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    İlk akıllı bileklik yolda

    Realme kullanıcıları uzunca bir süredir şirketin ilk akıllı bilekliğini piyasaya sürmesini hevesle bekliyorlar. Şirketin Hindistan CEO'su Madhav Sheth yaptığı açıklamalarda böyle bir çalışmalarının olduğunu da doğrulamıştı. Yeni yayınlanan bir söyleşi de ise Sheth, Realme'nin ilk akıllı bilekliğinin 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürüleceğini belirtti.

    Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek
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    Sheth ayrıca Realme'nin yol haritasında, VOOC özellikli bir Powerbank (Güç Bankası) cihazın da olduğunu doğrularken, konuyla ilgili olarak herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı. Aksesuarların yanı sıra Android 10 konusunda da açıklamalar yapan Sheth, şirketin çok yakında ioT ürünleri konusunda da kapsamlı bir portföy sunacağı sözünü verdi. Şirketin ilk akıllı bilekliğinin nasıl bir tasarıma ve fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdilik sır gibi saklanıyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_fitness_band_launch_h1_2020-news-40721.php Yorum Yaz
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