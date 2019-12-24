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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Fotoğraflar uygulamasında artık videolara yakınlaştırma yapılabilecek

    Arama devinin en çok kullanılan uygulamalarından Google Fotoğraflar'a kullanıcılar tarafından beklenen bir özellik geliyor. Artık videoların istediğiniz bölümüne yakınlaştırma yapabileceksiniz.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Fotoğraflar uygulamasında artık videolara yakınlaştırma yapılabilecek
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    Google Fotoğraflar, Android cihaz kullanan birçok kişinin fotoğraflarını görüntülemek ve organize etmek için kullandığı en popüler uygulamalardan biri. İyi haber şu ki Google bu uygulamayı daha fazla kullanıcı için faydalı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

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    Videonun belli bölümüne odaklanabileceksiniz

    Şirketin bu düşünceyle Google Fotoğraflar'a getirmek üzere test ettiği en yeni özellik ise videolara yakınlaştırma (zoom) yapılabilmesi. XDA geliştiriciler forumunda, Google Fotoğraflar 4.33 sürümünde ortaya çıkarılan bu özellik, uygulama içindeki herhangi bir videoya tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi yakınlaştırma yapılabildiğini ortaya koyuyor.

    Eğer bir videonun belirli bir kısmına odaklanmak istiyorsanız bu işi artık Google Fotoğraflar uygulaması ile pratik bir şekilde yapmanız mümkün olacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve hazır olunca kullanıma sunulması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de şirket Google Fotoğraflar uygulamasına özel mesaj, manuel olarak yüz etiketleme gibi özellikler eklemişti. Yeni özelliğin hangi tarihte kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.xda-developers.com/google-photos-4-33-tests-zoom-videos/ Yorum Yaz
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