Realme GT 5 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği doğrulandı: İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

Firmanın en üst seviye telefonu olan Realme GT 5 Pro, BOE tarafından sağlanan 1.5K çözünürlüğünde 144 Hz OLED ekranla gelecek. Ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak olan telefon Android 14 ile gelecek.
Kamera tarafında ise Sony IMX966 sensörü kullanan, 50 megapiksel çözünürlüğünde, OIS destekli bir ana kamera bulunuyor. Ana kameraya IMX890 sensörüyle gelen ultra geniş kamera ve IMX890 sensörlü 3x optik zum sunan telefoto kamera eşlik ediyor.
24 GB RAM, 150 Watt hızlı şarj
Realme GT 5 Pro'nun en üst versiyonunda 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4,0 depolama bulunacak. 5.040 mAh bataryayla gelen telefonun 150 Watt hızlı şarj, 50 Watt kablosuz şarj özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Buhar odası (vapor chamber) soğutmaya sahip olacak olan telefonun IP sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Çin'de yakın zamanda 545 dolar fiyatla piyasaya sunulması beklenen telefonun globalde de satılacağı ve Türkiye'ye gelme olasılığı olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.