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    Anlık Bildirim

    Realme GT 5 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği doğrulandı: İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

    Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 5 Pro yakın zamanda tanıtılacak. Yayınlanan bir postere göre Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği doğrulanan telefonun özellikleri ve fiyatına bakalım.
    Realme GT 5 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 5 Pro, Qualcomm'un yeni tanıtılan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. Yakın zamanda yayınlanan bir poster bunu doğruluyor.

    Firmanın en üst seviye telefonu olan Realme GT 5 Pro, BOE tarafından sağlanan 1.5K çözünürlüğünde 144 Hz OLED ekranla gelecek. Ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak olan telefon Android 14 ile gelecek.

    Kamera tarafında ise Sony IMX966 sensörü kullanan, 50 megapiksel çözünürlüğünde, OIS destekli bir ana kamera bulunuyor. Ana kameraya IMX890 sensörüyle gelen ultra geniş kamera ve IMX890 sensörlü 3x optik zum sunan telefoto kamera eşlik ediyor.

    Realme GT 5 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği doğrulandı Tam Boyutta Gör

    24 GB RAM, 150 Watt hızlı şarj

    Realme GT 5 Pro'nun en üst versiyonunda 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4,0 depolama bulunacak. 5.040 mAh bataryayla gelen telefonun 150 Watt hızlı şarj, 50 Watt kablosuz şarj özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Buhar odası (vapor chamber) soğutmaya sahip olacak olan telefonun IP sertifikasına da sahip olması bekleniyor.

    Çin'de yakın zamanda 545 dolar fiyatla piyasaya sunulması beklenen telefonun globalde de satılacağı ve Türkiye'ye gelme olasılığı olduğunu da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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