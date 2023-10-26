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    Vivo onayladı: Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili üst seviye model geliyor

    2024'ün ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Vivo X100 Pro Plus modelinin işlemcisi belli oldu. Serinin son üyesi Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak.
    vivo snapdragon 8 gen 3 işlemcili amiral gemisi model geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun Kasım ayı içinde X100 ve X100 Pro telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu modeller MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisini taşıyacak. Şirket, ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili bir model de çıkaracak. Qualcomm işlemcili telefonun Vivo X100 Pro Plus olması bekleniyor.

    Vivo’nun yeni paylaştığı tanıtım görselinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci açıkça görülse de telefonun ismi geçmiyor. Raporlara göre X100 ve X100 Pro’nun D9300 işlemci geleceğinden Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili model muhtemelen X100 Pro+ olacak.

    Vivo X100 Pro Plus’ın 6.78 inç, QHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü taşıyan telefon, 16GB veya 24GB LPDDRT RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı sunacak. Telefonun 5400 mAh bataryası 100w şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyecek.

    Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile gelecek telefonda IMX989 sensörünü taşıyan 50MP ana kamera, IMX598 sensörlü 50MP ultra geniş açılı lens, IMX758 sensörlü 50MP telefoto kamera ve 10x optik zoom yapabilen 200MP periskop telefoto kamera bulunacak.

    Vivo X100 Pro Plus modelinin 2024’ün ilk çeyreğinde resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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