Realme GT 8 Pro modeli, daha önce görülmemiş bir batarya ile gelebilir

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Realme, yeni tanıttığı GT 7 Pro modelinde sunduğu etkileyici özelliklerle dikkat çekmeyi başardı. 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılan bu cihaz, sadece 8.55 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. Bu ince yapıyı mümkün kılan ise silikon-karbon anot teknolojisi. Bu yeni batarya teknolojisi, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürlülük sunarak kullanıcı deneyimini ileri taşıyor.

Ancak şirket, bu başarıyla yetinmeyerek bir sonraki amiral gemisi modeli üzerinde sınırları zorlamayı hedefliyor. İddialara göre, Realme, GT 8 Pro olarak anılan yeni modelinde üç farklı batarya seçeneği üzerinde çalışıyor. Her biri farklı kapasite ve şarj hızları sunan bu seçenekler, kullanıcılara çeşitli avantajlar ve bazı küçük ödünler vadediyor.

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En dikkat çekici seçenek, 8.000 mAh kapasiteli dev bir bataryayı içeriyor. Bu batarya, cihazın uzun süreli kullanımını sağlarken, 80W şarj hızıyla birlikte geliyor. Ancak, bu hızda tam dolum süresi yaklaşık 70 dakika sürebilir. Daha dengeli bir alternatif olarak, 7.500 mAh kapasiteli ve 100W şarj destekli bir model öne çıkıyor. Bu seçenek, yaklaşık 55 dakikalık şarj süresiyle kapasite ve hız arasında ideal bir denge sunuyor. Son olarak, 7.000 mAh kapasiteli ve 120W şarj destekli bir model ise hem hızlı şarj süreleri (yaklaşık 42 dakika) hem de uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

Bu bilgiler şimdilik sızıntılardan ibaret olsa da, Realme’nin yeni amiral gemisinin batarya performansı açısından rakiplerini geride bırakacağı düşünülüyor. Ayrıca, enerji verimliliği yüksek Snapdragon 8 Elite işlemcisi gibi yeni nesil donanımlar sayesinde, bu modelin çok daha uzun kullanım süreleri sunacağı tahmin ediliyor. Yeni cihazla ilgili daha fazla detayın önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Realme GT 8 Pro modeli devasa bir batarya ile gelebilir