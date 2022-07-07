Realme GT2 Explorer Master, LPDDR5X RAM’li ilk akıllı telefon olacak

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili akıllı telefonlar arasına girecek Realme GT2 Explorer Master, şirketin açıklamasına göre LPDDR5X RAM’li ilk telefon olmasıyla dikkat çekecek. Weibo üzerinden paylaşılan görseller, GT2 Explorer Master’ın metal çerçeveye sahip olacağı ve HDR10+, 120Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen 10 bit ekranla geleceğini doğruluyor.

LPDDR5X RAM'li ilk telefon

LPDDR5X RAM, LPDDR5’in 6.4 Gbps hızına kıyasla daha yüksek (8.5 Gbps) hızlar sunuyor. Yeni standart ayrıca %20 daha az güç tüketiyor. Şu anda Samsung, 14 nm üretim sürecinden geçen bu tür çipleri üretmeye başlayan ilk şirketti; şimdi ABD merkezli Micron da işin içinde.

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Realme GT2 Explorer Master’ın ekranı gerçek göz koruma deneyimi için 16.000’in üzerinde otomatik parlaklık seviyesine sahip olacak. Ön panelin alt kısmında yalnızca 2.37 mm’lik ultra ince bir çerçeve bulunacak.

Realme’nin yeni akıllı telefonunu önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor.

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Realme GT2 Explorer Master, LPDDR5X RAM ile gelecek