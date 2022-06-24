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    LPDDR5X hızları 10000Mbps seviyesini yakaladı

    DDR5 teknolojisi yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başladı. Gerek LPDDR5X mobil bellekler gerekse DDR5 masaüstü bellekler lansman hızlarını çoktan geride bıraktı.    
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    LPDDR5X
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    DDR5 teknolojisinin yavaş yavaş yayılmaya başladığı günümüzde üreticiler yavaş yavaş lansman hızlarını geçmeye başladı. LPDDR5X DRAM bellek tarafında 10000Mbps sınırlarına ulaşıldı.

    LPDDR5X rekor kırıyor

    JEDEC platformu DDR5 için 6400Mbps, LPDDR5X için 8533Mbps lansman hızlarını belirlemişti. Daha gelişmiş ve yeni süreçlere imkân tanıdığı için DDR5 teknolojisi geliştirilmeye açık.

    Innosilicon yaptığı açıklamada LPDDR5X DRAM için 10000Mbps hızlarını yakaladığını duyurdu. Orijinale göre yüzde 17 civarında bir artış elde eden firma gecikme tarafında da yüzde 15 azalış yaşamış. Bant genişliği 80GB/s olarak gerçekleşiyor.

    Samsung da LPDDR5X belleklerde yakın hızlara ulaştığını duyurmuştu. DDR5 tarafına baktığımızda ise 12600Mbps hızları yakın dönemde piyasaya sürülecek. Böylece JEDEC’in lansman hızı ikiye katlanmış olacak.

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