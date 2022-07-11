Realme GT2 Master Explorer Edition'ın fiyatı sızdırıldı

Realme’nin yeni amiral gemisi Realme GT2 Master Explorer Edition’dan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Tipster Ice Universe, Çin’de bulunan bir perakende mağazasından çekildiği iddia edilen ve yeni telefonun fiyatını içeren bir tanıtım posterine ulaşmayı başardı.
12 Temmuz'da tanıtılacak
Yeni postere göre GT2 Master Explorer Edition, 597 dolardan (3.998 Yuan) başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. Serinin önceki modeli GT Master Explorer’ın 448 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alındığında, yeni telefonun büyük bir fiyat artışı ile geleceğini söyleyebiliriz.
Yonga seti tarafında Qualcomm'un en yeni çözümü Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak Realme GT2 Master Explorer Edition, ayrıca dünyada LPDD5x bellek teknolojisini kullanan ilk telefon olacak. Bunlara ek olarak 120Hz 6,7 inç AMOLED FHD+ panel, 50MP ana, 50 MP geniş açı, 2MP makro sensörler dahil olmak üzere üçlü bir kamera tasarımı, 100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve özel bir sıvı soğutma sistemi ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...