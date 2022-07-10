Samsung, Expert Raw uygulamasına eklenecek yeni özellikleri duyurdu

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Samsung Galaxy akıllı telefonlar için geliştirilen Expert Raw uygulaması yeni yetenekler kazanıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi bugün, uygulamanın bir sonraki güncellemesinde kullanıcıların kullanımına sunulacak iki yeni özelliği duyurdu.

Uygulama işlevselliği artıyor

Samsung'un açıklamalarına göre uygulamaya eklenecek yenilikler arasından Özel Ön Ayar özelliği, kullanıcıların özel kamera ayarlarını kaydetmelerine ve bunları tekrar fotoğraf çekmek için kullanmalarına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar, farklı çekimler için özelleştirilen ayarları hızlı bir şekilde saklayabilecek ve zamandan tasarruf sağlayacak.

Kullanıcıların depolama alanından tasarruf sağlamayı hedefleyen Save Format menüsü ise, Expert Raw uygulaması aracılığıyla yakalanan çekimlerin RAW veya JPEG formatında kaydedilmesine olanak tanıyacak.

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Yeni özelliklerin uygulamaya ekleneceği tarih konusunda sessizliğini koruyan Samsung, ayrıca 2022 yılının ilk yarısında Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2 telefonlara gelecek Expert Raw desteğinin Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

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