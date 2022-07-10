Samsung, Expert Raw uygulamasına eklenecek yeni özellikleri duyurdu

Samsung Galaxy akıllı telefonlar için geliştirilen Expert Raw uygulaması yeni yetenekler kazanıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi bugün, uygulamanın bir sonraki güncellemesinde kullanıcıların kullanımına sunulacak iki yeni özelliği duyurdu.
Uygulama işlevselliği artıyor
Samsung'un açıklamalarına göre uygulamaya eklenecek yenilikler arasından Özel Ön Ayar özelliği, kullanıcıların özel kamera ayarlarını kaydetmelerine ve bunları tekrar fotoğraf çekmek için kullanmalarına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar, farklı çekimler için özelleştirilen ayarları hızlı bir şekilde saklayabilecek ve zamandan tasarruf sağlayacak.
Kullanıcıların depolama alanından tasarruf sağlamayı hedefleyen Save Format menüsü ise, Expert Raw uygulaması aracılığıyla yakalanan çekimlerin RAW veya JPEG formatında kaydedilmesine olanak tanıyacak.
Yeni özelliklerin uygulamaya ekleneceği tarih konusunda sessizliğini koruyan Samsung, ayrıca 2022 yılının ilk yarısında Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2 telefonlara gelecek Expert Raw desteğinin Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...