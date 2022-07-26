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    Realme markası ilk monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün tanıttı. Çinli markanın tanıttığı ürünler arasında ince çerçeveli tasarıma sahip 23.8 inçlik bir monitör de vardı.
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    Realme markası ilk monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme markası Hindistan'da yeni ürünlerini tanıttığı büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Çinli şirket lansmanda ilk monitörünü de duyurdu. Flat Monitor Full HD olarak adlandırılan model oldukça ideal bir ofis çözümü olarak tanımlanabilir.

    Cihaz 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan 23.8 inç boyutunda bir ekran içeriyor. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken monitör 75 Hz yenileme hızı, 8 ms tepki süresi ve maksimum 250 nit parlak değerine sahip. Ayrıca %100 sRGB renk gamı desteği mevcut.

    Realme markası ilk monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Fiyatı da açıklandı

    Realme Flat Monitor Full HD'nin kalınlığı 6.9 mm. Bağlantı noktaları VGA, DC, HDMI 1.4 ve DisplayPort özellikli USB Type-C olarak sıralanıyor. Monitörde kamera ve 3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığını da belirtelim.

    Realme markası ilk monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme Flat Monitor Full HD önümüzdeki günlerde Hindistan'da satışa sunulacak. Şirketin monitör için belirlediği fiyat etiketi 238 dolar. Ancak şu anda Flipkart'ta %42 indirimli olarak 135 dolar gibi bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.

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