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    Samsung ezeli rakibi Apple'ın çip uzmanını bünyesine kattı

    Apple'da 9 yıldır çalışan yarı iletken uzmanı Kim Woo-pyeong görevinden ayrılarak Samsung'a geçti. Deneyimli isim Güney Koreli firmanın yeni işlemci paketleme çözüm merkezinin başında olacak.
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    Samsung ezeli rakibi Apple'ın çip uzmanını bünyesine kattı
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    Dokuz yıl gibi bir süredir Apple'da görev alan yarı iletken uzmanı Kim Woo-pyeong şirketten ayrılarak Samsung'a katıldı. Business Korea'de yer alan habere göre deneyimli isim Güney Koreli teknoloji devinin yeni işlemci paketleme çözüm merkezini yönetecek.

    Kim Woo-pyeong, 2014 yılından bu yana Apple'da çalışıyordu. Daha öncesinde ise Texas Instruments ve Qualcomm gibi çip tasarımında önde gelen şirketlerde görev aldığını belirtelim. Artık yarı iletken alanındaki uzmanlığını Güney Koreli şirket için sergileyecek.

    Samsung ezeli rakibi Apple'ın çip uzmanını bünyesine kattı
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    Samsung 3 nm çip üretimine başladı

    Samsung, TMSC ve Apple tarafından oluşturulan rekabet ortamında yarı iletken pazarındaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz ay yeni bir transistör mimarisi kullanarak 3 nanometre çip üretimine başladığını duyurmuştu. Böylece firma ana rakibi TSMC'yi geride bıraktı.

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