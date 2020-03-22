Realme Narzo 10, yapay zeka destekli 48MP kamerayla gelecek

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Realme yeni Narzo serisinin geleceğini doğrulamış, Narzo 10 ve Narzo 10A modellerinin 26 Mart'ta piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Akıllı telefon üreticisi Twitter hesabından paylaştığı bir afişle yeni telefonunun kamerasında dair bazı özellikleri ortaya koydu.

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Realme Narzo 10'un birkaç gün önce piyasaya sürülen Realme 6i'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, 2GHz'de iki Cortex-A75 çekirdeği ve 1.8GHz'de altı Cortex-A55 çekirdeği içeren bir MediaTek Helio G80 işlemcisi bekleyebiliriz.

Narzo 10, 20: 9 en boy oranına sahip 6,5 inç HD+ ekran ve arkada yapay zeka destekli 48 megapiksel birincil sensöre sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelecek. Ön kameraya, bir su damlası çentiğinin içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik tek kamera olacak. Telefon ayrıca 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya içerecek.

Narzo 10'un ayrıca 128GB'a kadar yerleşik depolama alanı, bir microSD kart yuvası (256GB'a kadar), USB Type-C bağlantı noktası, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / A-GPS ve 3,5 mm kulaklık jakı içerdiği söyleniyor.

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