OnePlus 7T ve 7T Pro 'anında çeviri' özelliğine kavuştu!

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Akıllı telefon üreticisi OnePlus, 7T ve 7T Pro modellerine gelen güncellemelerin ardından bazı sorunların giderilmesi amacıyla OxygenOS Open Beta geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. Yaklaşık bir hafta sonra Open Beta 2'yi yayınlayan şirket birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

Open Beta 2'nin en önemli özelliklerinden birisi, video görüşmeleri sırasında gerçek zamanlı altyazılar sağlayan 'anında çeviri' özelliğini de sunuyor olması. Şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe ve Çince dillerini desteklemektedir.

Ayrıca Bkz. "Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor"

Open Beta 2 sürümüyle beraber gelen diğer güncelleştirmeler;

Ekran kayıt deneyimini iyileştirmek için kare hızı sorunu düzeltildi

Android Güvenlik düzeltme eki 2020.03 olarak güncellendi

SwiftKey veya 3. taraf klavye kullanırken rastgele geçişi Gboard'a düzeltildi

Uyarlanabilir parlaklık özelliği optimize edildi

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