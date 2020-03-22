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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 7T ve 7T Pro 'anında çeviri' özelliğine kavuştu!

    OxygenOS Open Beta 2, OnePlus 7T ve 7T Pro için kullanıma sunuluyor ve birçok özelliği telefonlara kazandırıyor. Güncellemeyle canlı video görüşmelerinde anında çeviri özelliği geliyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 7T ve 7T Pro 'anında çeviri' özelliğine kavuştu!
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    Akıllı telefon üreticisi OnePlus, 7T ve 7T Pro modellerine gelen güncellemelerin ardından bazı sorunların giderilmesi amacıyla OxygenOS Open Beta geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. Yaklaşık bir hafta sonra Open Beta 2'yi yayınlayan şirket birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

    Open Beta 2'nin en önemli özelliklerinden birisi, video görüşmeleri sırasında gerçek zamanlı altyazılar sağlayan 'anında çeviri' özelliğini de sunuyor olması. Şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe ve Çince dillerini desteklemektedir.

    Ayrıca Bkz. "Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor"

    Open Beta 2 sürümüyle beraber gelen diğer güncelleştirmeler;

    • Ekran kayıt deneyimini iyileştirmek için kare hızı sorunu düzeltildi
    • Android Güvenlik düzeltme eki 2020.03 olarak güncellendi
    • SwiftKey veya 3. taraf klavye kullanırken rastgele geçişi Gboard'a düzeltildi
    • Uyarlanabilir parlaklık özelliği optimize edildi


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 10 sa.
    OnePlus gibi kullanıcı dostu marka yok. Kullanan kişiler hep çok memnun kalıyorlar.
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