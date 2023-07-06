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    Fiyat performans odaklı Realme Narzo 60 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, bütçe odaklı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün, önemli özelliklerle birlikte yeni telefonları Realme Narzo 60 ve 60 Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme Narzo 60 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Realme, fiyat performans odaklı Realme Narzo 60 serisini duyurdu. Narzo 60 ve Narzo 60 Pro olmak üzere iki modelden oluşan Narzo 60 serisi, OLED ekran, birinci sınıf tasarım ve güçlü özellikleri bir araya getiriyor. İşte Realme Narzo 60 ve 60 Pro özellikleri ve fiyatı.

    Realme Narzo 60 ve 60 Pro tanıtıldı

    Realme Narzo 60, 90 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6,43 inç boyutlarında OLED ekranla geliyor. Üst model Narzo 60 Pro ise, kardeşine kıyasla 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç kavisli OLED panele sahip. Ek olarak bu panele HDR10+ desteği eşlik ediyor. Bununla birlikte tasarım açısından her iki cihaz, arkada dairesel bir kamera adası ve deri kapak seçenekleri ile öne çıkıyor diyebiliriz.

    Realme Narzo 60 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Detaya inersek Realme Narzo 60, MediaTek Dimensity 6020 platformundan güç alıyor. Narzo 60 Pro'da ise daha güçlü Dimensity 7050 yonga setine yer verilmiş. Bu noktada her iki telefona, 5.000 mAh pil kapasitesi ve Android 13 tabanlı Realme 4.0 eşlik ediyor. Ayrıca Narzo 60'ın 33W, Pro sürümün ise 67W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

    Yazılımdan bahsetmişken Narzo 60, ön bölümde görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 64MP birincil ve 2MP kamera sensörleri ile destekleniyor. Üst seçenek Narzo 60 Pro'da ise, OIS destekli 100MP birincil kamera2MP makro ve 16MP selfie kamerası tercih edilmiş. Buna ek olarak her iki cihaz, 5G desteği, çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, MicroSD ve 3,5 mm kulaklık girişi ile kutusundan çıkacak. 

    Realme Narzo 60 ve 60 Pro'nun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı henüz açıklanmadı. Hindistan pazarında bugünden itibaren ön siparişe açılacak telefonların fiyatları ise şu şekilde: 

    Realme Narzo 60

    • 8GB + 128GB – 220 dolar
    • 8GB + 256GB – 240 dolar

    Realme Narzo 60 Pro

    • 8GB + 128GB – 290 dolar
    • 12GB + 256GB – 330 dolar
    • 12GB + 1TB – 365 dolar

    Realme Narzo 60 özellikleri

    • Ekran: 6,43 inç, 1080 x 2400, 90 Hz AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Bellek: 8GB
    • Arka Kamera: 64 MP (birincil) + 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Batarya: 5000mAh 33W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0
    • Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G

    Realme Narzo 60 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2412, 120 Hz AMOLED HDR10+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
    • Depolama: 128GB / 256GB / 1TB
    • Bellek: 8GB / 12GB
    • Arka Kamera: 100 MP (birincil) + 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Batarya: 5000mAh 67W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0
    • Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
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    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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