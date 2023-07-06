Fiyat performans odaklı Realme Narzo 60 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Narzo 60 ve 60 Pro tanıtıldı
Realme Narzo 60, 90 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6,43 inç boyutlarında OLED ekranla geliyor. Üst model Narzo 60 Pro ise, kardeşine kıyasla 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç kavisli OLED panele sahip. Ek olarak bu panele HDR10+ desteği eşlik ediyor. Bununla birlikte tasarım açısından her iki cihaz, arkada dairesel bir kamera adası ve deri kapak seçenekleri ile öne çıkıyor diyebiliriz.
Yazılımdan bahsetmişken Narzo 60, ön bölümde görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 64MP birincil ve 2MP kamera sensörleri ile destekleniyor. Üst seçenek Narzo 60 Pro'da ise, OIS destekli 100MP birincil kamera, 2MP makro ve 16MP selfie kamerası tercih edilmiş. Buna ek olarak her iki cihaz, 5G desteği, çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, MicroSD ve 3,5 mm kulaklık girişi ile kutusundan çıkacak.
Realme Narzo 60 ve 60 Pro'nun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı henüz açıklanmadı. Hindistan pazarında bugünden itibaren ön siparişe açılacak telefonların fiyatları ise şu şekilde:
Realme Narzo 60
- 8GB + 128GB – 220 dolar
- 8GB + 256GB – 240 dolar
Realme Narzo 60 Pro
- 8GB + 128GB – 290 dolar
- 12GB + 256GB – 330 dolar
- 12GB + 1TB – 365 dolar
Realme Narzo 60 özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, 1080 x 2400, 90 Hz AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- Depolama: 128GB / 256GB
- Bellek: 8GB
- Arka Kamera: 64 MP (birincil) + 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000mAh 33W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0
- Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
Realme Narzo 60 Pro özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2412, 120 Hz AMOLED HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Depolama: 128GB / 256GB / 1TB
- Bellek: 8GB / 12GB
- Arka Kamera: 100 MP (birincil) + 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000mAh 67W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0
- Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)