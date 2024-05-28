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    Bütçe dostu Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Realme, yeni bütçe dostu telefonu Realme Narzo N65 5G modelini tanıttı. Narzo N65 5G, 120 Hz ekran, MediaTek Dimensity işlemci ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Realme Narzo N65 özellikleri ve fiyatı.
    Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme Narzo serisinin 5G destekli modeli Realme Narzo N65 5G bugün tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan telefon, 120Hz ekran, şık tasarım ve rakiplerinden çok daha uygun fiyatla geliyor. İşte Realme Narzo N65 5G özellikleri ve fiyatı.

    Realme Narzo N65 5G neler sunuyor?

    Realme Narzo N65 5G, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek Dimensity 6300 platformundan alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretiilen işlemci, 2 adet 2.4GHz Cortex-A76 + 6 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdeğine ve Mali-G57 MP2 GPU'ya sahip. Bu kurulumda ise 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine yer verilmiş.

    Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme Narzo N65 5G, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD panelle geliyor. 6.67 inç boyutlarındaki bu panel, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 625 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP (OmniVision OV08D10) delikli kamera sensörü ile geliyor.

    Ön kameraya değinmişken Realme Narzo N65 5G, F/1.8 diyafram açıklığı sunan 50 MP Samsung ISOCELL JN1 birincil kamera ve 0,08MP yardımcı sensöre sahip. 65,6 x 76,1 x 7,89 mm ölçülerinde ve 190 gr ağırlığında olan telefon, kutusundan Android 14 ve 15W şarj sunan 5.000mAh pil ile çıkacak. 

    Realme Narzo N65 5G'nin diğer özellikleri arasında, 2TB'a kadar microSD kart desteği, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası ve güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

    Realme Narzo N65 5G fiyatı:

    Amber Gold ve Deep Green renklerinde satışa çıkacak Realme C65'in 4GB/128GB modeli 138 dolar, 6GB/128GB modeli ise 150 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şuan için belli değil.

    Realme Narzo N65 5G özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, HD+ 1604 x 720, 50/60/90/120Hz dinamik, 625 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 6nm
    • Bellek ve depolama: 4GB/6GB 128GB+2TB microSD
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (Samsung ISOCELL JN1) + 0,08MP yardımcı
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyut ve ağırlık: 165,6 x 76,1 x 7,89 mm, 190 g
    • Diğer: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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