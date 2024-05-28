Bütçe dostu Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Realme Narzo serisinin 5G destekli modeli Realme Narzo N65 5G bugün tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan telefon, 120Hz ekran, şık tasarım ve rakiplerinden çok daha uygun fiyatla geliyor. İşte Realme Narzo N65 5G özellikleri ve fiyatı.

Realme Narzo N65 5G neler sunuyor?

Realme Narzo N65 5G, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek Dimensity 6300 platformundan alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretiilen işlemci, 2 adet 2.4GHz Cortex-A76 + 6 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdeğine ve Mali-G57 MP2 GPU'ya sahip. Bu kurulumda ise 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Realme Narzo N65 5G, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD panelle geliyor. 6.67 inç boyutlarındaki bu panel, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 625 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP (OmniVision OV08D10) delikli kamera sensörü ile geliyor.

Ön kameraya değinmişken Realme Narzo N65 5G, F/1.8 diyafram açıklığı sunan 50 MP Samsung ISOCELL JN1 birincil kamera ve 0,08MP yardımcı sensöre sahip. 65,6 x 76,1 x 7,89 mm ölçülerinde ve 190 gr ağırlığında olan telefon, kutusundan Android 14 ve 15W şarj sunan 5.000mAh pil ile çıkacak.

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Realme Narzo N65 5G'nin diğer özellikleri arasında, 2TB'a kadar microSD kart desteği, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası ve güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

Realme Narzo N65 5G fiyatı:

Amber Gold ve Deep Green renklerinde satışa çıkacak Realme C65'in 4GB/128GB modeli 138 dolar, 6GB/128GB modeli ise 150 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şuan için belli değil.

Realme Narzo N65 5G özellikleri

Ekran : 6.67 inç, HD+ 1604 x 720, 50/60/90/120Hz dinamik, 625 nit, LCD

: 6.67 inç, HD+ 1604 x 720, 50/60/90/120Hz dinamik, 625 nit, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6300 6nm

: MediaTek Dimensity 6300 6nm Bellek ve depolama : 4GB/6GB 128GB+2TB microSD

: 4GB/6GB 128GB+2TB microSD Arka kamera : 50MP f/1.8 (Samsung ISOCELL JN1) + 0,08MP yardımcı

: 50MP f/1.8 (Samsung ISOCELL JN1) + 0,08MP yardımcı Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5.000 mAh, 15W hızlı şarj

: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık : 165,6 x 76,1 x 7,89 mm, 190 g

: 165,6 x 76,1 x 7,89 mm, 190 g Diğer: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS

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Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı