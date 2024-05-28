Bütçe dostu Realme Narzo N65 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

- Realme Narzo N65 5G neler sunuyor?
- Realme Narzo N65 5G fiyatı:
- Realme Narzo N65 5G özellikleri
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Realme Narzo N65 5G neler sunuyor?
Realme Narzo N65 5G, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek Dimensity 6300 platformundan alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretiilen işlemci, 2 adet 2.4GHz Cortex-A76 + 6 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdeğine ve Mali-G57 MP2 GPU'ya sahip. Bu kurulumda ise 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine yer verilmiş.
Ön kameraya değinmişken Realme Narzo N65 5G, F/1.8 diyafram açıklığı sunan 50 MP Samsung ISOCELL JN1 birincil kamera ve 0,08MP yardımcı sensöre sahip. 65,6 x 76,1 x 7,89 mm ölçülerinde ve 190 gr ağırlığında olan telefon, kutusundan Android 14 ve 15W şarj sunan 5.000mAh pil ile çıkacak.
Realme Narzo N65 5G'nin diğer özellikleri arasında, 2TB'a kadar microSD kart desteği, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası ve güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.
Realme Narzo N65 5G fiyatı:
Amber Gold ve Deep Green renklerinde satışa çıkacak Realme C65'in 4GB/128GB modeli 138 dolar, 6GB/128GB modeli ise 150 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şuan için belli değil.
Realme Narzo N65 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, HD+ 1604 x 720, 50/60/90/120Hz dinamik, 625 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 6nm
- Bellek ve depolama: 4GB/6GB 128GB+2TB microSD
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (Samsung ISOCELL JN1) + 0,08MP yardımcı
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 165,6 x 76,1 x 7,89 mm, 190 g
- Diğer: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.