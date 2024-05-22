Güneş gözlüklerini hazırlayın: Realme GT 6T tanıtıldı!

6.000 nit parlaklık ve dahası
Bildiğiniz gibi telefon üreticileri ekran parlaklığı konusunda sürekli olarak sınırları zorluyor. Niketim birkaç yıl öncesine kadar 2000 nit parlaklığa sahip bir telefon imkansız görünüyordu. Günümüzde ise ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunun en son örneği ise Realme GT 6T oldu diyebiliriz.
BOE üretimi panelde, 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya yer verilmiş. Dayanıklılık konusunda ise IP65 sertifikası ve Corning Gorilla Glass Victus 2 eşlik ediyor. 162 x 75.1 x 8.7mm ölçülerinde ve 191 gr ağırlığında olan Realme GT 6T, Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alıyor.
Realme GT 6T, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Realme, SUPERVOOC S güç yönetimi çipiyle desteklenen modelin, 10 dakikada %50’ye kadar şarj olduğunu söylüyor. Gümüş ve yeşil renk seçeneğiyle satışa çıkacak telefonun diğer özellikleri arasında, IR Blaster, Canlı Çeviri, Bluetooth 5.4 ve 5G desteği yer alıyor.
Realme GT 6T fiyatı
Realme GT 6T, 30.999 Rs'den başlayan dört depolama seçeneğiyle geliyor. 8+128GB sürümün fiyatı 30.999 Rupi (372 dolar) 8+256GB sürümün fiyatı ise 32.999 Rupi (396 dolar) olacak.
- 8GB RAM / 128GB depolama: 372 dolar
- 8GB RAM / 256GB depolama: 396 dolar
- 12GB RAM / 256GB depolama: 432 dolar
- 12 GB RAM / 512GB depolama: 480 dolar
Realme GT 6T özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
- Bellek ve depolama: 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.5
- Batarya: 5.500 mAh, 120W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.7mm, 191 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.