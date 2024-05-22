Güneş gözlüklerini hazırlayın: Realme GT 6T tanıtıldı!

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Tam Boyutta Gör Realme'nin yeni fiyat&performans telefonu Realme GT 6T, bugün tüm özellikleri ile tanıtıldı. GT serisinin yeni üyesi, birinci sınıf tasarım, 6.000 nit parlaklık ve çok daha fazlasıyla geliyor. İşte Realme GT 6T hakkında her şey...

6.000 nit parlaklık ve dahası

Bildiğiniz gibi telefon üreticileri ekran parlaklığı konusunda sürekli olarak sınırları zorluyor. Niketim birkaç yıl öncesine kadar 2000 nit parlaklığa sahip bir telefon imkansız görünüyordu. Günümüzde ise ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunun en son örneği ise Realme GT 6T oldu diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Realme GT 6T, ön yüzünde 2780 x 1264 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekrana sahip. Bu ekranın en büyük özelliği ise 6.000 nit parlaklığa çıkabiliyor olması. Ancak bu rakama, yalnızca HDR içerikler gibi özel durumlarda ulaşılabiliyor. Normal kullanımda ise ekranın maksimum parlaklığı 1600 nit seviyesinde.

BOE üretimi panelde, 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya yer verilmiş. Dayanıklılık konusunda ise IP65 sertifikası ve Corning Gorilla Glass Victus 2 eşlik ediyor. 162 x 75.1 x 8.7mm ölçülerinde ve 191 gr ağırlığında olan Realme GT 6T, Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Realme'ye göre yonga setinde termal verimlilik konusunda özel bir soğutma çözümü kullanılmış. Üstelik GT Mode 5.0, Geek Performance Panel 2.0 ve Burning Mode gibi özel olarak tasarlanmış oyun modları da mevcut. Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. GT 6T, 50MP Sony IMX882 ve 8MP ultra geniş açılı (IMX355) olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP Sony IMX615 sensör bulunuyor.

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Realme GT 6T, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Realme, SUPERVOOC S güç yönetimi çipiyle desteklenen modelin, 10 dakikada %50’ye kadar şarj olduğunu söylüyor. Gümüş ve yeşil renk seçeneğiyle satışa çıkacak telefonun diğer özellikleri arasında, IR Blaster, Canlı Çeviri, Bluetooth 5.4 ve 5G desteği yer alıyor.

Realme GT 6T fiyatı

Realme GT 6T, 30.999 Rs'den başlayan dört depolama seçeneğiyle geliyor. 8+128GB sürümün fiyatı 30.999 Rupi (372 dolar) 8+256GB sürümün fiyatı ise 32.999 Rupi (396 dolar) olacak.

8GB RAM / 128GB depolama: 372 dolar

8GB RAM / 256GB depolama: 396 dolar

12GB RAM / 256GB depolama: 432 dolar

12 GB RAM / 512GB depolama: 480 dolar

Realme GT 6T özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED

: 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Bellek ve depolama : 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB

: 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.5

: 32MP f/2.5 Batarya : 5.500 mAh, 120W hızlı şarj

: 5.500 mAh, 120W hızlı şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.7mm, 191 g

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Realme GT 6T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı