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    Realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı bu yaz gelebilir

    Realme bu yıl dizüstü bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Çinli şirketin RedmiBook ile rekabet edecek dizüstü bilgisayarlarını Haziran ayında piyasaya süreceği bildiriliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı bu yaz gelebilir
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    Oppo'nun alt markası Realme, ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirketin dizüstü bilgisayar pazarına gireceği yönünde bilgiler var.

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    Hintli duyumcu Mukul Sharma, bu konuyla ilgili bazı detaylar verdi. Her şey planlandığı gibi giderse ilk modeller bu yıl Haziran ayında piyasaya sürülecek.

    RedmiBook'a rakip olacak

    Ne yazık ki Realme dizüstü bilgisayarlar hakkında henüz çok fazla ayrıntı yok. Sadece bütçe dostu olacaklarını söyleyebiliriz. Cihazlar RedmiBook ile rekabet edecek.

    Dizüstü bilgisayarların 11. nesil Intel Core işlemci, 8 GB RAM, 14 ya da 15 inç IPS ekran ve Windows 10 işletim sistemiyle gelmeleri bekleniyor. Muhtemelen ilk etapta Hindistan ve Çin'de satışa sunulacaklar.



    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2021/01/25/realme-laptops-may-hit-the-market-as-early-as-the-middle-of-the-year https://twitter.com/stufflistings/status/1353705962968805376 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 8 sn. ( Mesaj Silindi )
    Bu çinliler törelerimizin de içine ettiler. Dozer/kepçe rengi laptop mu olur, gerçi Burak Şolt'un masasını gördükten sonra yorumumu geri alıyorum mutlaka beğenen olacaktır bu rengi.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    sarı renk gözümü tırmaladı
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