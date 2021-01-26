Realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı bu yaz gelebilir

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Oppo'nun alt markası Realme, ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirketin dizüstü bilgisayar pazarına gireceği yönünde bilgiler var.

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Hintli duyumcu Mukul Sharma, bu konuyla ilgili bazı detaylar verdi. Her şey planlandığı gibi giderse ilk modeller bu yıl Haziran ayında piyasaya sürülecek.

RedmiBook'a rakip olacak

Ne yazık ki Realme dizüstü bilgisayarlar hakkında henüz çok fazla ayrıntı yok. Sadece bütçe dostu olacaklarını söyleyebiliriz. Cihazlar RedmiBook ile rekabet edecek.

Dizüstü bilgisayarların 11. nesil Intel Core işlemci, 8 GB RAM, 14 ya da 15 inç IPS ekran ve Windows 10 işletim sistemiyle gelmeleri bekleniyor. Muhtemelen ilk etapta Hindistan ve Çin'de satışa sunulacaklar.

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