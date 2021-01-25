Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı

    Huawei yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanı Michel Temer'i işe aldı. Temer, Çinli şirkete 5G konusunda danışmanlık yapacak.
    2 sa.
    614
    15
    8
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, bölgedeki 5G çalışmalarında danışmanlık yapması için eski Brezilya devlet başkanını işe aldı. Çinli şirket bu kritik hamlesiyle yerel pazardaki 5G ihalelerinde elini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı

    Michel Temer, 2011 - 2016 yılları arasında Brezilya devlet başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Ağustos 2016 - 1 Ocak 2019 tarihleri arasında ise devlet başkanı koltuğunda oturdu. Temer, geçtiğimiz birkaç yıl içinde aynı anda birden fazla davada yargılanmıştı.

    Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı
    Tam Boyutta Gör

    Eski devlet başkanı yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve zimmete para geçirmekle suçlandı. 2019'da Car Wash (Araba Yıkama) adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

    Anayasa hukuku profesörü ve avukat

    Brezilya'da 5G ağlarıyla ilgili ihale 2020'nin Mart ayında yapılacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021'in başlarına ertelendi. Bu süre zarfında Huawei, ülkede 5G ekipmanı tedarik etmesini engelleyebilecek potansiyel bir yasakla karşı karşıya kaldı.

    Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli şirket şimdi konumunu güçlendirmek için eski devlet başkanını koz olarak kullanacak. Michel Temer'in aynı zamanda anayasa hukuku profesörü ve avukat olduğunu da belirtelim.



    https://www.zdnet.com/article/huawei-hires-former-brazilian-president-to-advise-on-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    22 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    P palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aç mı kalsın çalışacak tabii
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Y Yeşil Gözlü Bizon 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Saçları da yolsuzluk yaparken mi ağarmış? bence evet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz nasıl kaçırmışız yahu. Hımm.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ve Amerika'ya kaçak mal sokacaktır; ön kapı kapalıysa arkadan gireriz, mantığı :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tam kendilerinin kalibresinde adam çinlilere yakışır
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    adamın tipinde meymenet yok, tövbe tövbe.. huawei skandal adresine dönmüş..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir kişi suçluluğu ispatlanıncaya kadar masumdur ilkesini kimse bilmiyor anlaşılan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. BMC'nin zırhlı SUV modeli Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşıldı 54 dk. Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor 1 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı 1 sa. Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı Sonraki 7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı 2 sa. Boeing, 2030 yılına kadar yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslim etmeye başlayacak 3 sa. Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı 3 sa. iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor 4 sa. Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor 4 sa. Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı 5 sa. Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor 5 sa. LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi 6 sa. Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi 6 sa. Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var 7 sa. Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor 8 sa. 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi 8 sa. Apple’dan uyarı: iPhone 12 cihazınızı kalp piline yakın tutmayın 9 sa. Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma" 9 sa. Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı! 9 sa. Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı 19 sa. Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi 20 sa. ABD ordusu, yeni nesil bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalışıyor 21 sa. Netflix belgeselinde Bayraktar TB2 gururu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız