Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı

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Huawei, bölgedeki 5G çalışmalarında danışmanlık yapması için eski Brezilya devlet başkanını işe aldı. Çinli şirket bu kritik hamlesiyle yerel pazardaki 5G ihalelerinde elini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

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Michel Temer, 2011 - 2016 yılları arasında Brezilya devlet başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Ağustos 2016 - 1 Ocak 2019 tarihleri arasında ise devlet başkanı koltuğunda oturdu. Temer, geçtiğimiz birkaç yıl içinde aynı anda birden fazla davada yargılanmıştı.

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Eski devlet başkanı yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve zimmete para geçirmekle suçlandı. 2019'da Car Wash (Araba Yıkama) adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Anayasa hukuku profesörü ve avukat

Brezilya'da 5G ağlarıyla ilgili ihale 2020'nin Mart ayında yapılacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021'in başlarına ertelendi. Bu süre zarfında Huawei, ülkede 5G ekipmanı tedarik etmesini engelleyebilecek potansiyel bir yasakla karşı karşıya kaldı.

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Çinli şirket şimdi konumunu güçlendirmek için eski devlet başkanını koz olarak kullanacak. Michel Temer'in aynı zamanda anayasa hukuku profesörü ve avukat olduğunu da belirtelim.

https://www.zdnet.com/article/huawei-hires-former-brazilian-president-to-advise-on-5g/

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