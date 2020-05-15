Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Uzun bir süredir beklenen akıllı saat modeli Realme Watch, yakında piyasaya sürülecek. Şirket lansman yaklaştıkça, ürünle ilgili detayları vermeyi sürdürüyor ve son paylaşım ise bir teaser görüntüsü oldu.

Ayrıca Bkz. "Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor"

Kavisli ekranla gelecek

Çinli teknoloji şirketi Realme'nin resmi Twitter hesabında yayınlanan bir teaser videosu, akıllı saatin lansmanının yaklaştığına işaret ediyor. Yayınlanan kısa tanıtım videosuna bakılırsa, Realme Watch kare şeklinde kavisli bir ekranla geliyor. 320 × 320 piksel çözünürlüklü 1.4 inç TFT ekrana sahip olması beklenen akıllı saatin, 24 saat kalp atış hızı izleme özelliği ve 160mAh pil ile geleceği de sızan bilgiler arasında.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Ayrıca akıllı saatin tek bir şarj ilepil ömrü sunacağı da dikkat çeken bir başkadiyebiliriz. Şirkettarihinde sekiz yeni ürün piyasaya sürecek ve'ın da bu ürünlerden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın ne kadarlık biraflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.