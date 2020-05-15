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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir

    Çinli teknoloji üreticilerinden Realme'nin merakla beklenen ilk akıllı saat modeli önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Şirket şimdi de cihazla ilgili yeni bir teaser görüntüsü paylaştı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir
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    Uzun bir süredir beklenen akıllı saat modeli Realme Watch, yakında piyasaya sürülecek. Şirket lansman yaklaştıkça, ürünle ilgili detayları vermeyi sürdürüyor ve son paylaşım ise bir teaser görüntüsü oldu.

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    Kavisli ekranla gelecek

    Çinli teknoloji şirketi Realme'nin resmi Twitter hesabında yayınlanan bir teaser videosu, akıllı saatin lansmanının yaklaştığına işaret ediyor. Yayınlanan kısa tanıtım videosuna bakılırsa, Realme Watch kare şeklinde kavisli bir ekranla geliyor. 320 × 320 piksel çözünürlüklü 1.4 inç TFT ekrana sahip olması beklenen akıllı saatin, 24 saat kalp atış hızı izleme özelliği ve 160mAh pil ile geleceği de sızan bilgiler arasında.


    Ayrıca akıllı saatin tek bir şarj ile yedi güne kadar pil ömrü sunacağı da dikkat çeken bir başka özellik diyebiliriz. Şirket 25 Mayıs tarihinde sekiz yeni ürün piyasaya sürecek ve Realme Watch'ın da bu ürünlerden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın ne kadarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    apollonx 21 sa.
    160mah pil çok az. Mi band-4 bilekliğin de bile 135 mah pil var.
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    rCoder (Tunay T.) 1 gün
    Saatlerde amoled dışındaki çözümler çok alt düzey kalır
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