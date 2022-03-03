Realme V25 tanıtıldı: Renk değiştiren tasarım, 12 GB RAM ve 120 Hz ekran

Realme, V serisi akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Realme V25 olarak adlandırılan cihaz orta sınıf özelliklere sahip. Yüksek yenileme hızı sunan ekran ve sıra dışı bir arka panelle donatılan model geçen yılki Realme V15 5G'nin yerini alıyor.
Realme V25, 120 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.6 inç IPS panel ile karşımıza çıktı. Ekranın sol üst köşesinde 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor. Cihazın kutudan Android 12 tabanlı Realme 3.0 ile çıktığını belirtelim.
Realme V25 gücünü Snapdragon 695 platformundan alıyor. Akıllı telefonda 12 GB LPDDR4x RAM (sanal RAM işleviyle 19 GB'a kadar artırılabiliyor) ve 256 GB UFS 2.2 depolama birimi var. Tek konfigürasyonda sunulan cihaz 33W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil içeriyor. Kalınlığı 8.5 mm olan cihaz 195 gram ağırlığında.
Fotokromik arka panel
Realme V25'in arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, çift SIM, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.
Cihazın arka paneline özel bir fotokromik katman uygulanmış durumda. Bu sayede güneş ışığına maruz kaldığında rengi maviden kırmızıya dönüşüyor. Realme V25'nin siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği mevcut. Akıllı telefon için belirlenen fiyat etiketi ise 315 dolar.
Realme V25 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6.6 inç IPS, Full HD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB (microSD desteği)
- İşletim sistemi: Android 12 (Realme 3.0)
- Arka kamera: 64 + 8 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 16 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj
- Kalınlık: 8.5 mm
- Ağırlık: 195 gr
- Renk seçenekleri: Siyah, Yeşil, Mavi
- Fiyat: 315 dolar
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..