Realme V25 tanıtıldı: Renk değiştiren tasarım, 12 GB RAM ve 120 Hz ekran

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Realme, V serisi akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Realme V25 olarak adlandırılan cihaz orta sınıf özelliklere sahip. Yüksek yenileme hızı sunan ekran ve sıra dışı bir arka panelle donatılan model geçen yılki Realme V15 5G'nin yerini alıyor.

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Realme V25, 120 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.6 inç IPS panel ile karşımıza çıktı. Ekranın sol üst köşesinde 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor. Cihazın kutudan Android 12 tabanlı Realme 3.0 ile çıktığını belirtelim.

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Realme V25 gücünü Snapdragon 695 platformundan alıyor. Akıllı telefonda 12 GB LPDDR4x RAM (sanal RAM işleviyle 19 GB'a kadar artırılabiliyor) ve 256 GB UFS 2.2 depolama birimi var. Tek konfigürasyonda sunulan cihaz 33W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil içeriyor. Kalınlığı 8.5 mm olan cihaz 195 gram ağırlığında.

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Fotokromik arka panel

Realme V25'in arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, çift SIM, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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Cihazın arka paneline özel bir fotokromik katman uygulanmış durumda. Bu sayede güneş ışığına maruz kaldığında rengi maviden kırmızıya dönüşüyor. Realme V25'nin siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği mevcut. Akıllı telefon için belirlenen fiyat etiketi ise 315 dolar.

Realme V25 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.6 inç IPS, Full HD+

6.6 inç IPS, Full HD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB (microSD desteği)

256 GB (microSD desteği) İşletim sistemi: Android 12 (Realme 3.0)

Android 12 (Realme 3.0) Arka kamera: 64 + 8 + 2 megapiksel

64 + 8 + 2 megapiksel Ön kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj

5.000 mAh, 33W hızlı şarj Kalınlık: 8.5 mm

8.5 mm Ağırlık: 195 gr

195 gr Renk seçenekleri: Siyah, Yeşil, Mavi

Siyah, Yeşil, Mavi Fiyat: 315 dolar

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