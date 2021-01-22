Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

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Birkaç gün önce Realme'nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığına yönelik haberler çıkmıştı. Watch 2 isimli model Amerikan İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı.

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Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor

Cihaz, RMW2008 model numarasına sahip. FCC veritabanında akıllı saatin bazı özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Realme Watch 2, tasarım olarak mevcut modele benzeyecek.

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Sızıntıya göre cihaz 320 × 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç dokunmatik TFT ekran taşıyacak. Diğer özelliklerini ise IP68 korumalı suya dayanıklı plastik kasa, 305 mAh pil, Bluetooth LE modülü olarak sıralayabiliriz.

Muhtemel fiyatı da belli oldu

Akıllı saat 257.6 × 35.7 × 12.2 mm boyutlarında. Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ve kalp atış hızını ölçebilecek. Ayrıca uyku ve egzersiz takibi gibi standar özelliklerle donatılacak.

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Realme Watch 2'nin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni model 50-60 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Realme'nin şu anda Realme Race ve Realme X9 Pro isimli iki amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.

https://www.91mobiles.com/hub/realme-watch-2-specifications-design-fcc-certification/

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