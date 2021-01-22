Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji şirketi Realme, çok yakında yeni bir akıllı saat piyasaya sürecek. Realme Watch 2 isimli model Amerikan İletişim Kurulu'nun veritabanında listelendi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    249
    12
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Birkaç gün önce Realme'nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığına yönelik haberler çıkmıştı. Watch 2 isimli model Amerikan İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı.

    Ayrıca Bkz. "MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor

    Cihaz, RMW2008 model numarasına sahip. FCC veritabanında akıllı saatin bazı özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Realme Watch 2, tasarım olarak mevcut modele benzeyecek.

    Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Sızıntıya göre cihaz 320 × 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç dokunmatik TFT ekran taşıyacak. Diğer özelliklerini ise IP68 korumalı suya dayanıklı plastik kasa, 305 mAh pil, Bluetooth LE modülü olarak sıralayabiliriz.

    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Akıllı saat 257.6 × 35.7 × 12.2 mm boyutlarında. Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ve kalp atış hızını ölçebilecek. Ayrıca uyku ve egzersiz takibi gibi standar özelliklerle donatılacak.

    Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Realme Watch 2'nin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni model 50-60 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Realme'nin şu anda Realme Race ve Realme X9 Pro isimli iki amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.



    https://www.91mobiles.com/hub/realme-watch-2-specifications-design-fcc-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi 1 sa. Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı Sonraki Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor 1 sa. FIFA 21, 2020'de Avrupa'nın en çok satan kutulu oyun oldu 2 sa. Activision Blizzard'ın piyasa değeri açıklandı: 72 milyar dolar! 3 sa. realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri 7 sa. Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak 8 sa. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom mobil cihazlar için yayınlandı 9 sa. Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık 9 sa. Facebook, görme engelli kullanıcılar için fotoğraf açıklamalarını iyileştiriyor 10 sa. Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu 11 sa. Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı 12 sa. 5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 12 sa. Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor 12 sa. Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu 12 sa. Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor 13 sa. Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak 13 sa. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 14 sa. Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim! 14 sa. Güney Koreli internet devi Naver, Wattpad'i satın aldı: 600 milyon dolarlık anlaşma 14 sa. Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi 15 sa. Esporcumuz Cem Bölükbaşı; F3 Asya pistlerinde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız