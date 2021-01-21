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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı

    Redmi'nin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı yeni dizüstü bilgisayarın tanıtım posteri yayınlandı. RedmiBook Pro'nın tasarım olarak Apple MacBook'a benzemesi dikkat çekiyor.
    53 dk.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı
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    Redmi markası, yakında piyasaya süreceği dizüstü bilgisayarı gösteren bir poster yayınladı. Görünüşe bakılırsa RedmiBook Pro, premium tasarımla gelecek. Posterde sergilenen cihazın Apple MacBook'u anımsattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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    Redmi'nin paylaştığı tanıtım materyaline bakılırsa şirket yuvarlatılmış kenarlara sahip metal kasalı bir model çıkarmayı planlıyor. Bu tasarımı Apple MacBook serisinin bazı modellerinden hatırlıyoruz.

    Şubat ayında tanıtılabilir

    Cihazın yan tarafında USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları dikkat çekiyor. Ayrıca bu kısımda bir de mikrofon deliği var. Farklı konfigürasyonlarda sunulacak RedmiBook Pro'nun en yeni Intel ve AMD işlemcilerle güçlendirileceğini belirtelim.

    Tüm modeller için maksimum RAM miktarı 16 GB olacak. Çinli şirket henüz dizüstü bilgisayarın resmi lansman tarihini açıklamadı. Ancak firmaya yakın kaynaklar Redmi'nin Şubat ayında bir etkinlik düzenleyeceğini söylüyor.



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    "MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı"
    Bu tasarim 4-5 yildir RedmiBook, MiBook tarafindan yapiliyor. Sanki yeni bir seymis gibi "tasarım olarak Apple MacBook'a benzemesi dikkat çekiyor" gibi sozler cok sığ ve ofansif olmuyor mu editor bey? Nick'inizi Ekrem72 olarak degistirirseniz daha iyi olur. Senin amacin editorluk yapmak, haber saglamak, tartisma yaratmak degil.
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    M Mustafaa000 30 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok özgün bir macbook tasarımı
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    Moueson 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu Çinli markalarda hep Apple'dan kopya çekiyor. Ben Apple'ın yerinde olsam tasarımları mı kopyaladikları için dava açardım . Bu Çinli markalara acımayacaksın!
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