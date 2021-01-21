"MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı"

Redmi markası, yakında piyasaya süreceği dizüstü bilgisayarı gösteren bir poster yayınladı. Görünüşe bakılırsa RedmiBook Pro, premium tasarımla gelecek. Posterde sergilenen cihazın Apple MacBook'u anımsattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.İlginizi Çekebilir Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı
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Redmi'nin paylaştığı tanıtım materyaline bakılırsa şirket yuvarlatılmış kenarlara sahip metal kasalı bir model çıkarmayı planlıyor. Bu tasarımı Apple MacBook serisinin bazı modellerinden hatırlıyoruz.
Şubat ayında tanıtılabilir
Cihazın yan tarafında USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları dikkat çekiyor. Ayrıca bu kısımda bir de mikrofon deliği var. Farklı konfigürasyonlarda sunulacak RedmiBook Pro'nun en yeni Intel ve AMD işlemcilerle güçlendirileceğini belirtelim.
Tüm modeller için maksimum RAM miktarı 16 GB olacak. Çinli şirket henüz dizüstü bilgisayarın resmi lansman tarihini açıklamadı. Ancak firmaya yakın kaynaklar Redmi'nin Şubat ayında bir etkinlik düzenleyeceğini söylüyor.
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Bu tasarim 4-5 yildir RedmiBook, MiBook tarafindan yapiliyor. Sanki yeni bir seymis gibi "tasarım olarak Apple MacBook'a benzemesi dikkat çekiyor" gibi sozler cok sığ ve ofansif olmuyor mu editor bey? Nick'inizi Ekrem72 olarak degistirirseniz daha iyi olur. Senin amacin editorluk yapmak, haber saglamak, tartisma yaratmak degil.