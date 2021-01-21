"MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı"

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Redmi markası, yakında piyasaya süreceği dizüstü bilgisayarı gösteren bir poster yayınladı. Görünüşe bakılırsa RedmiBook Pro, premium tasarımla gelecek. Posterde sergilenen cihazın Apple MacBook'u anımsattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Redmi'nin paylaştığı tanıtım materyaline bakılırsa şirket yuvarlatılmış kenarlara sahip metal kasalı bir model çıkarmayı planlıyor. Bu tasarımı Apple MacBook serisinin bazı modellerinden hatırlıyoruz.

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Şubat ayında tanıtılabilir

Cihazın yan tarafında USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları dikkat çekiyor. Ayrıca bu kısımda bir de mikrofon deliği var. Farklı konfigürasyonlarda sunulacak RedmiBook Pro'nun en yeni Intel ve AMD işlemcilerle güçlendirileceğini belirtelim.

Tüm modeller için maksimum RAM miktarı 16 GB olacak. Çinli şirket henüz dizüstü bilgisayarın resmi lansman tarihini açıklamadı. Ancak firmaya yakın kaynaklar Redmi'nin Şubat ayında bir etkinlik düzenleyeceğini söylüyor.

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