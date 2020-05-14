Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor

Bazılarımız Chrome tarayıcısında çok az sayıda sekme açarken, şüphe yok ki onlarca sekmeyi açık tutan kullanıcılar da mevcut. Google, her iki kullanıcı türü için de internet tarayıcısına renklendirme ve etiket seçenekleriyle birlikte, kullanıcıların sekmelerini gruplar halinde düzenlemelerine yardımcı olacak Sekme Grupları adlı yeni bir araç getiriyor.
Onlarca sekme açanlara müjde
Sekme Grupları özelliği ile kullanıcının yeni bir grup ekleme seçeneğini bulmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklaması gerekiyor. Bir grup oluşturulduktan sonra, gruba daha fazla sekme eklenebiliyor ve amaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Grup simgesine sağ tıklandığında, grubu etiketleme, renklendirme vb. seçeneklerini sunan bir menü penceresi açılmakta. Ayrıca Chrome'un, emojileri grup etiketi olarak eklenmesine bile izin verdiğini de belirtelim.
Sekme grupları, Chrome kapatılıp yeniden açıldığında kaydedilmiş olarak karşınıza çıkacak. Bu özellik bugünden itibaren Chrome Beta'da mevcut olacak ve Google sekme gruplarını, önümüzdeki haftalarda gelecek olan kararlı sürüme kademeli olarak sunacak. Yeni özelliğin Chrome OS, Windows, Mac ve Linux platformlarındaki masaüstü Chrome versiyonu için mevcut olacağını da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.blog.google/products/chrome/manage-tabs-with-google-chrome/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üniversite de belirli bir konu hakkında araştırma yaptığım dönemde 300'den fazla sekme açıp 30'lu 50'li pek çok farklı grupladığımı bilirim. Arka planda son kullanılan 10 sekme haricinde(bu sayıyı isteğe göre ayarlamak mümkün.) sekmeleri uyutmaya izin verdiği ve o sekmeye gittiğimde yeniden yüklediği için ram ile ilgili de sıkıntı yaşamıyorum.
Vivaldi'nin en sevdiğim ikinci özelliği ise mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak tekerlek çevirildiğin de "Shift + Tab" ile aynı işlemi yaparak sekmeler arası hızlı geçiş sağlaması da 20den 30dan fazla sekme açık olduğunda tab tuşuna defalarca tıklamak yerine bu çok hızlı geçiş sağlıyor. Vivaldi Chrome altyapısını kullanması açısından da uyumluluk problemi yaşatmıyor. Shift ve ESC tuşları ile sadece tarayıcı içinde çalışan siteleri ve uygulamaların olduğu görev yönetici açılıyor. Problem yaşatan kod hatasından dolayı fazla kaynak tüketen hatalı siteyi bulup kapatmak için de son derece kullanışlı.
Not: Tarayıcı içinde çalışan görev yöneticisi Chrome'da da Firefox içinde de mevcut.
Açık kaynak kodlu olan "Raymond Hill" isimli yazılımcının paylaştığı "uBlock Origin" isimli reklam engelleme ve yine açık kaynak kodlu olan her sayfada karartma ve sepya özellikleri için "Dark Reader" eklentisi ile birlikte kullanıyorum.
Not: uBlock Origin isimli reklam engelleme eklentisi Edge tarayıcıda "Nik Rolls" tarafından uyarlanarak paylaşılmış. Yapımcısı Raymond Hill. Reddit üzerinde onaylı hesabı tarafından Raymond Hill'in yazdığı Nik adlı kişinin kendinden izin alınarak Edge tarayıcısına uyarladığını belirten yazısı da mevcut. Veri güvenliği için yüklediğiniz eklentilere dikkat edin! Açık kaynak kodlu ve tanınmış eklentiler tercih edin.
Uzun yıllar Firefox kullanan biri olarak özellikle son zamanlarda hız konusunda memnun değilim. Kullanmaya devam etsem de çoklu sekme ihtiyacım için Vivaldi kullanmaya devam edeceğim.
Sekme biriktirmek gibi bir huyum var,iki ayrı OS de birinde 3 diğerinde 5 tarayıcım var, hepsinde onlarca sekme açık,
Bu tarz eklentiler çok işe yarıyor
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