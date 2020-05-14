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    Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor

    Pazar lideri internet tarayıcısı Chrome, çok sayıda sekme kullananlar için beklenen özelliği kullanıma sundu. Artık açık olan sekmelerinizi gruplamanız mümkün olacak.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İlginizi Çekebilir Avatar Google Chrome başlangıç sayfasına iki yenilik geldi

    Bazılarımız Chrome tarayıcısında çok az sayıda sekme açarken, şüphe yok ki onlarca sekmeyi açık tutan kullanıcılar da mevcut. Google, her iki kullanıcı türü için de internet tarayıcısına renklendirme ve etiket seçenekleriyle birlikte, kullanıcıların sekmelerini gruplar halinde düzenlemelerine yardımcı olacak Sekme Grupları adlı yeni bir araç getiriyor.

    Onlarca sekme açanlara müjde

    Sekme Grupları özelliği ile kullanıcının yeni bir grup ekleme seçeneğini bulmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklaması gerekiyor. Bir grup oluşturulduktan sonra, gruba daha fazla sekme eklenebiliyor ve amaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Grup simgesine sağ tıklandığında, grubu etiketleme, renklendirme vb. seçeneklerini sunan bir menü penceresi açılmakta. Ayrıca Chrome'un, emojileri grup etiketi olarak eklenmesine bile izin verdiğini de belirtelim.

    Sekme grupları, Chrome kapatılıp yeniden açıldığında kaydedilmiş olarak karşınıza çıkacak. Bu özellik bugünden itibaren Chrome Beta'da mevcut olacak ve Google sekme gruplarını, önümüzdeki haftalarda gelecek olan kararlı sürüme kademeli olarak sunacak. Yeni özelliğin Chrome OS, Windows, Mac ve Linux platformlarındaki masaüstü Chrome versiyonu için mevcut olacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.blog.google/products/chrome/manage-tabs-with-google-chrome/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ppobelter 1 gün en beğenilen
    Ben de ram sorununu halledecek bir özellik sandım
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    PesimistChe (mnxcmx JRHJDHFÜ) 23 sa. ppobelter
    Kesinlikle macOS ‘da dahi ram yönetimi konusunda sıkıntı var.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 5 sa.
    Opera’da bu özellik var zaten
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 gün
    Edge, Fireofx kim niye kullanır ki bu tarayıcıyı?
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    experiment67 (Erman Bey) 1 gün
    Vivaldi Browser verken Chrome'un adının geçmesi bile komik.

    Üniversite de belirli bir konu hakkında araştırma yaptığım dönemde 300'den fazla sekme açıp 30'lu 50'li pek çok farklı grupladığımı bilirim. Arka planda son kullanılan 10 sekme haricinde(bu sayıyı isteğe göre ayarlamak mümkün.) sekmeleri uyutmaya izin verdiği ve o sekmeye gittiğimde yeniden yüklediği için ram ile ilgili de sıkıntı yaşamıyorum.
    Vivaldi'nin en sevdiğim ikinci özelliği ise mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak tekerlek çevirildiğin de "Shift + Tab" ile aynı işlemi yaparak sekmeler arası hızlı geçiş sağlaması da 20den 30dan fazla sekme açık olduğunda tab tuşuna defalarca tıklamak yerine bu çok hızlı geçiş sağlıyor. Vivaldi Chrome altyapısını kullanması açısından da uyumluluk problemi yaşatmıyor. Shift ve ESC tuşları ile sadece tarayıcı içinde çalışan siteleri ve uygulamaların olduğu görev yönetici açılıyor. Problem yaşatan kod hatasından dolayı fazla kaynak tüketen hatalı siteyi bulup kapatmak için de son derece kullanışlı.

    Not: Tarayıcı içinde çalışan görev yöneticisi Chrome'da da Firefox içinde de mevcut.


    Açık kaynak kodlu olan "Raymond Hill" isimli yazılımcının paylaştığı "uBlock Origin" isimli reklam engelleme ve yine açık kaynak kodlu olan her sayfada karartma ve sepya özellikleri için "Dark Reader" eklentisi ile birlikte kullanıyorum.
    Not: uBlock Origin isimli reklam engelleme eklentisi Edge tarayıcıda "Nik Rolls" tarafından uyarlanarak paylaşılmış. Yapımcısı Raymond Hill. Reddit üzerinde onaylı hesabı tarafından Raymond Hill'in yazdığı Nik adlı kişinin kendinden izin alınarak Edge tarayıcısına uyarladığını belirten yazısı da mevcut. Veri güvenliği için yüklediğiniz eklentilere dikkat edin! Açık kaynak kodlu ve tanınmış eklentiler tercih edin.

    Uzun yıllar Firefox kullanan biri olarak özellikle son zamanlarda hız konusunda memnun değilim. Kullanmaya devam etsem de çoklu sekme ihtiyacım için Vivaldi kullanmaya devam edeceğim.
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    an agony ( .) 1 gün
    Faysalı özellik,eklentilerle yapılıyordu zaten ama dahili olması daha iyi.



    Sekme biriktirmek gibi bir huyum var,iki ayrı OS de birinde 3 diğerinde 5 tarayıcım var, hepsinde onlarca sekme açık,



    Bu tarz eklentiler çok işe yarıyor
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    Nemesis-Prime 1 gün an agony
    Eklentinin adı nedir hocam? Ben de tarayıcımda çok sekme açık tutarım.
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    azon-abros (Umut Alaçam) 1 gün
    Chrome gibi bir casus yazılım yerine Firefox kullanmak daha doğru.
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    RANCH SOS (Burak ) 1 gün azon-abros
    Size göre casusluk olarak adlandırılan her eylemi yapacağını zaten sözleşmesinde yazıyor. Yani bir eylem var ama adı casusluk değil. Kullanıcı bile istiye paylaşıyor
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    ppobelter 1 gün en beğenilen
    Ben de ram sorununu halledecek bir özellik sandım
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    PesimistChe (mnxcmx JRHJDHFÜ) 23 sa. ppobelter
    Kesinlikle macOS ‘da dahi ram yönetimi konusunda sıkıntı var.
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    alemburda34 1 gün
    son güncellemelerden sonra donmaya başladı
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 gün
    Chroma un ana sayfasınu kapatınca yada bilgisayarı o an sayfalar açıkken kapatıp tekrar açtığında chromdaki sayfalar gidiyor boş ana sayfa gelşyor. Yandexde öyle olmuyor varda ben mi bilmiyorun ayarı mı var çözemedim.
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    Nemesis-Prime 1 gün aspirin_00
    Ayarlardan açılış/başlangıç bölümüne gidin. Orada başlangıçta ayarını kaldığım sayfalardan devam et olarak ayarlayın.
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    sir_recep (recep şentürk) 22 sa. aspirin_00
    Bilgisayarı açtığınızda Chromu açıp hiç bir sayfa açmadan Ctrl+Shift+T tuşlarına basarsanız son sekmeler açılacaktır.
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    6989 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, chrome ve
    4 etiket daha sekme sekme grupları yeni özellik Yazılım
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