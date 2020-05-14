Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor

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Google Chrome başlangıç sayfasına iki yenilik geldi

Bazılarımız Chrome tarayıcısında çok az sayıda sekme açarken, şüphe yok ki onlarca sekmeyi açık tutan kullanıcılar da mevcut. Google, her iki kullanıcı türü için de internet tarayıcısına renklendirme ve etiket seçenekleriyle birlikte, kullanıcıların sekmelerini gruplar halinde düzenlemelerine yardımcı olacak Sekme Grupları adlı yeni bir araç getiriyor.

Onlarca sekme açanlara müjde

Sekme Grupları özelliği ile kullanıcının yeni bir grup ekleme seçeneğini bulmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklaması gerekiyor. Bir grup oluşturulduktan sonra, gruba daha fazla sekme eklenebiliyor ve amaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Grup simgesine sağ tıklandığında, grubu etiketleme, renklendirme vb. seçeneklerini sunan bir menü penceresi açılmakta. Ayrıca Chrome'un, emojileri grup etiketi olarak eklenmesine bile izin verdiğini de belirtelim.

Sekme grupları, Chrome kapatılıp yeniden açıldığında kaydedilmiş olarak karşınıza çıkacak. Bu özellik bugünden itibaren Chrome Beta'da mevcut olacak ve Google sekme gruplarını, önümüzdeki haftalarda gelecek olan kararlı sürüme kademeli olarak sunacak. Yeni özelliğin Chrome OS, Windows, Mac ve Linux platformlarındaki masaüstü Chrome versiyonu için mevcut olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.blog.google/products/chrome/manage-tabs-with-google-chrome/

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