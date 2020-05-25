Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo iştiraki Realme, ilk akıllı saatini sabah saatlerinde resmiyete kavuşturdu. Hindistan’da resmiyet kazanan Realme Watch tatmin edici özellikleri uygun fiyata sunuyor.

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Realme Watch özellikleri ve fiyatı

Realme Watch 1.4 inçlik 320x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı korunurken 380 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. IP68 sertifikası ise su altında kullanımı mümkün kılıyor.

Akıllı telefon bildirimleri, müzik kontrolü, kamera kontrolü ve çağrı yanıtlama özelliklerine sahip olan Realme Watch, sağlık tarafında ise gerçek zamanlı kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen miktarını izlemek için de SpO2 monitörü bulunduruyor.

Realme Link uygulaması ile kontrol edilen akıllı saatte 12 adet kadran teması var ve yakın zamanda 100 tane daha eklenecek. Realme Watch için beklenenin de altında 52$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.

https://www.gizmochina.com/2020/05/25/realme-watch-launched-india/

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