Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Fiyat segmentinde en büyük ekrana sahip akıllı saat olma ünvanını taşıyan Realme Watch oldukça uygun bir fiyat etiketi ile tatmin edici akıllı özellikler sunuyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    622
    26
    3
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo iştiraki Realme, ilk akıllı saatini sabah saatlerinde resmiyete kavuşturdu. Hindistan’da resmiyet kazanan Realme Watch tatmin edici özellikleri uygun fiyata sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

    Realme Watch özellikleri ve fiyatı

    Realme Watch 1.4 inçlik 320x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı korunurken 380 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. IP68 sertifikası ise su altında kullanımı mümkün kılıyor.

    Akıllı telefon bildirimleri, müzik kontrolü, kamera kontrolü ve çağrı yanıtlama özelliklerine sahip olan Realme Watch, sağlık tarafında ise gerçek zamanlı kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen miktarını izlemek için de SpO2 monitörü bulunduruyor.

    Realme Link uygulaması ile kontrol edilen akıllı saatte 12 adet kadran teması var ve yakın zamanda 100 tane daha eklenecek. Realme Watch için beklenenin de altında 52$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/25/realme-watch-launched-india/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 sa.
    Çocuk saati gibi olmamış mı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fransiz33 1 sa.
    Tasarım kötü olmuş. Ekran küçük kalmış, bari ortalasalarmış...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dragons4 (can ak) 1 sa.
    Şu saatleri tam ekran yapsanız, tadından yenmez vallahi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı 58 dk. Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 2 sa. Redmi orta seviye telefonu K30i'yi tanıttı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir 4 sa. Mezuniyetinizi Lady Gaga ile kutlayın 5 sa. MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı 5 sa. iOS 13.5 için jailbreak aracı yayınlandı 6 sa. Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu 14 sa. GTA5 NaturalVision: Evolved isimli mod, GTA 5’e remaster dopingi getiriyor 15 sa. SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi 15 sa. Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor 16 sa. Oppo, akıllı bilekliği Oppo Band'in tanıtım posterini paylaştı 17 sa. 6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 17 sa. AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir 18 sa. Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor 18 sa. Koronavirüs salgınında öngörülebilir artış devam ediyor 18 sa. Jaquet-Droz yeni Grande Seconde Skelet-One modellerini duyurdu 19 sa. Logitech G402 Hyperion Fury | İnceleme 19 sa. Kia Stinger "elektrikliye" dönüşmek zorunda kalabilir 19 sa. Bayağı engereklerin sahip olduğu vücut desenleri 3 farklı amaca hizmet ediyor 20 sa. Yeni RedmiBook'ta 3 farklı performans modu olacak 21 sa. Bu yaz çıkacak olan sokak futbolu oyunu Street Power Soccer duyuruldu 21 sa. Samsung Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’den EKG onayı aldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi