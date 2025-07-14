Realme 15 Pro 5G tanıtım tarihi belli oldu: Dev batarya, AMOLED ekran, yeni nesil işlemci

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Realme 15 Pro 5G, 24 Temmuz’da saat 19.00’da sahneye çıkıyor. Tanıtımı sabırsızlıkla beklenen bu model, özellikle 7.000 mAh kapasiteli dev bataryası ve 80W hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bataryanın büyüklüğüne rağmen yalnızca 7,69 mm kalınlığında olan cihaz, IP69 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığını da ortaya koyuyor.

Cihazın ekranı da en az bataryası kadar iddialı. 144Hz tazeleme hızına sahip AMOLED panel, 6.500 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. %94 ekran-gövde oranı, 2.500Hz dokunma hassasiyeti ve Corning Gorilla Glass korumasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler, modeli ekran tarafında amiral gemilerine yaklaştırıyor.

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Realme 15 Pro 5G’nin kalbinde ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemci yer alıyor. 4nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, selefine göre %27 daha güçlü bir performans sunuyor. Bu da hem oyunlarda hem de çoklu görevlerde daha pürüzsüz bir deneyim anlamına geliyor.

Yazılım tarafında da yenilikçi özellikler var. AI Edit Genie ile sesli komutla fotoğraf düzenlemek mümkün. Bunun yanında, mobil oyuncular için geliştirilen AI Gaming Coach 2.0 ve AI Ultra Touch Control gibi araçlar da cihazın öne çıkan teknolojileri arasında. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak modelin kamera detayları ise tanıtım gününde açıklanacak.

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Realme 15 Pro 5G tanıtım tarihi belli oldu

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