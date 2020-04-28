Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı

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Bu yılın başlarında ilk akıllı bilekliğini piyasaya süren Realme hemen ardından da ilk akıllı saatini tanıtmayı planlıyordu ancak koronavirüs salgını şirketin planlarını bozdu.

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Realme Watch olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni detaylar var. XDA Developers internet sitesi akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı.

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Tasarım olarak Fitbit Versa'yı andırıyor

Yayınlanan görseller dikdörtgen kasa ve farklı renk seçenekleriyle çıkış yapacak akıllı saatin, tasarım olarak Fitbit Versa'yı andırdığını gösteriyor.

Realme Watch 320 x 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç dokunmatik TFT ekran, 160 mAh kapasiteli pil, IP68 suya dayanıklılık derecesi ve Bluetooth 5.0 desteğiyle gelecek. Saatte GPS modülü olmayacak.

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15 çeşit fiziksel aktiviteyi izleyebilecek

Cihazın yaklaşık 7 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Ayrıca Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle çalışacak.

Akıllı saat, içerdiği sensörler sayesinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek. Aynı zamanda 15 çeşit fiziksel aktiviteyi izleyebileceğini ekleyelim. Realme Watch'un ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.xda-developers.com/exclusive-realme-watch-upcoming-smartwatch-fitness-tracker/

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