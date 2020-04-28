Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı

    Realme koronavirüs salgını yüzünden ilk akıllı saatinin duyurusunu gerçekleştirememişti. Realme Watch isimli cihazın render görselleri ve arayüz görüntüleri internete sızdırıldı.
    21 dk.
    95
    40
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu yılın başlarında ilk akıllı bilekliğini piyasaya süren Realme hemen ardından da ilk akıllı saatini tanıtmayı planlıyordu ancak koronavirüs salgını şirketin planlarını bozdu.

    Ayrıca Bkz. "Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 işte böyle görünecek

    Realme Watch olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni detaylar var. XDA Developers internet sitesi akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı.

    Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Tasarım olarak Fitbit Versa'yı andırıyor

    Yayınlanan görseller dikdörtgen kasa ve farklı renk seçenekleriyle çıkış yapacak akıllı saatin, tasarım olarak Fitbit Versa'yı andırdığını gösteriyor.

    Realme Watch 320 x 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç dokunmatik TFT ekran, 160 mAh kapasiteli pil, IP68 suya dayanıklılık derecesi ve Bluetooth 5.0 desteğiyle gelecek. Saatte GPS modülü olmayacak.

    Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    15 çeşit fiziksel aktiviteyi izleyebilecek

    Cihazın yaklaşık 7 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Ayrıca Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle çalışacak.

    Akıllı saat, içerdiği sensörler sayesinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek. Aynı zamanda 15 çeşit fiziksel aktiviteyi izleyebileceğini ekleyelim. Realme Watch'un ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.xda-developers.com/exclusive-realme-watch-upcoming-smartwatch-fitness-tracker/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 16 dk.
    Ben muhteşem vestel watch der ve tek geçerim lutfen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı Sonraki THY uçuşları 1 ay daha durduruldu 1 sa. Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı! 1 sa. Michelin Türkiye'den ambulanslara lastik desteği 1 sa. Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 2 sa. Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı 2 sa. Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor 3 sa. Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası 3 sa. One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı 4 sa. Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi 4 sa. LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu 5 sa. Vodafone, fiber müşterilerinin upload hızını artırdığını duyurdu 6 sa. Elektrikli Opel Vivaro-e tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 6 sa. Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi 6 sa. Hem router hem modüler Wi-Fi? "Keenetic Air incelemesi" 7 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız 7 sa. Casio yeni NASA temalı G-Shock saatini tanıttı 8 sa. iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor 9 sa. Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 9 sa. Qualcomm Quick Charge 3+ daha uygun fiyatlı telefonları hedefliyor 10 sa. Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    A 101 ETİKET OYUNU
    DH Forum
    The Last of Us Part II 19 Haziran'da Çıkacak
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim