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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Şubat ayında resmiyet kazanan Sony Xperia L4, Avrupa'ya adım attı. Tasarım anlamında amiral gemisi Xperia 1'i andıran telefonun fiyat etiketi de açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı
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    Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı orta sınıf Xperia L4'ü Avrupa pazarında satışa sundu. Akıllı telefon uzun ekranı, üç arka kamerası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile amiral gemisi Xperia 1'i andırıyor.

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    Xperia L4, HD+ (1680 x 720 piksel) çözünürlükte 6.2 inç LCD ekrana sahip. Gücünü ise MediaTek Helio P22 yonga setinden alıyor. Cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Ayrıca hafızasını microSD kart desteği sayesinde genişletmek mümkün.

    Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Avrupa fiyatı açıklandı

    Damla çentikli telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Arka panelinde ise 13 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut.

    Cihazda hızlı şarj özellikli 3.580 mAh pil, 3.5 mm kulaklık girişi, temassız ödemeler için NFC yongası ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıktığını da belirtelim. Mavi ve siyah renk seçenekleri olan Sony Xperia L4'ün Avrupa fiyatı 199 euro.



    https://presscentre.sony.eu/pressreleases/stay-connected-with-the-new-xperia-l4-available-to-buy-now-2994437 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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