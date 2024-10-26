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    Realme’nin katlanabilir telefon patenti, sektörde yeni bir rakibe işaret ediyor

    Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Realme, yakın zamanda katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapabilir. Çinli şirketin aldığı son patent, bu konuda ciddi olduğunu gösteriyor.

    Realme, yakın zamanda katlanabilir telefon pazarına girebilir Tam Boyutta Gör

    Realme'nin katlanabilir telefon pazarına yönelik adımları, duraksamanın ardından yeniden ivme kazanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl, şirketin eski Hindistan başkanı Madhav Sheth'in sosyal medyada "Realme Flip mi yoksa Realme Fold mu tercih edersiniz?" sorusuyla yaptığı paylaşımla bu konuda bir heyecan dalgası yaratılmıştı. Ancak daha sonra Realme'nin pazarlama müdürü Francis Wong, katlanabilir telefon projesinin, menteşe mekanizmasının dayanıklılığıyla ilgili endişeler nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.

    Son günlerde ortaya çıkan bir patent başvurusu, Realme'nin katlanabilir telefon projesine geri döndüğünü gösteriyor. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nde görülen bu yeni patent, şirketin daha önceki dar formattan farklı bir yaklaşımla, kitap tarzında bir katlanabilir tasarımı düşündüğünü ortaya koyuyor. Patent çizimlerinde, manyetik menteşe sistemine sahip olduğu ve cihazın iki yarısı arasında ısı transferini sağlayan özel bir soğutma mekanizması bulunduğu belirtiliyor. Bu özellik, uzun süreli kullanımda cihazın performansını artırmaya yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

    Patentte yer alan tasarım detayları, Realme’nin katlanabilir telefonlar için farklı bir teknik yaklaşım geliştirdiğini gösterse de, cihazın piyasaya çıkış tarihi ya da teknik özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak şirketin, katlanabilir cihazların karşılaştığı yıpranma ve aşınma sorunlarına çözüm bulmaya odaklandığı biliniyor.

    Realme’nin bu cihazla nasıl bir pazar stratejisi izleyeceği ise merak konusu. Henüz işlemci ya da ekran teknolojisi gibi donanım detayları açıklanmamış olsa da, bu yeni patent başvurusu, markanın katlanabilir cihaz pazarındaki rekabete güçlü bir giriş yapmaya hazırlandığına işaret ediyor. Realme'nin bu alanda attığı adımların, önceki kararlarının bir yeniden değerlendirilmesi ve tasarım üzerinde iyileştirmeler yapılmış olabileceği düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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