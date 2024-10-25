Redmi K80 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Peki bu özellikler fiyat artışına değer mi?

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Xiaomi, 29 Ekim'de Çin'de Xiaomi 15 serisini tanıtacağını duyurdu. Şirketin alt markası Redmi ise yakında çıkacak olan Redmi K80 serisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Söylentilere göre, Redmi K80 Pro modeli kısa süre içinde tanıtılabilir, zira cihazın Çin'in 3C sertifikasını aldığı bildirildi. Bu sertifikada, cihazın 24117RK2CC model numarasıyla listelendiği ve 90W hızlı şarj desteklediği bilgisi yer alıyor. Ancak sertifikada başka bir ayrıntıya yer verilmemiş.

Sızıntılar, Redmi K80 Pro’nun güçlü özelliklere sahip olacağını öne sürüyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelmesi bekleniyor ki bu yonga seti aynı zamanda Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinde de bulunuyor. 6.67 inç boyutunda TCL Huaxing tarafından üretilmiş bir OLED ekranla gelmesi beklenen cihazın 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor.

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Redmi K80 Pro’nun 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 6.500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması ve 90W kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor.

Kamera konusunda ise Redmi K80 Pro'nun üçlü bir kamera sistemi ile donatılacağı, 50 megapiksel ana kamera ve bir telefoto lense sahip olacağı ifade ediliyor. Cihazda ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunacağı da belirtiliyor.

Redmi Genel Müdürü Wang Teng, K80 serisinin fiyatında bir artış olabileceğine işaret etti. Bu fiyat artışının, özellikle 3nm işlemci ve bellek gibi bileşenlerin maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Ancak Teng, K80 serisinin yine de rakip cihazlara kıyasla yüksek bir değer sunacağını belirtti.

Redmi K80 serisinin Kasım ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Bu yeni seri, aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen OnePlus Ace 5, iQOO Neo 10 ve Realme GT Neo 7 gibi modellerle rekabet edecek gibi görünüyor.

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