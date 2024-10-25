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    Redmi K80 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Peki bu özellikler fiyat artışına değer mi?

    Çinli teknoloji şirketi Redmi tarafından geliştirilen ve markanın yeni amiral gemisi serisi olması beklenen K80’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. İşte Redmi K80 Pro’nun özellikleri.

    Redmi K80 Pro’nun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 29 Ekim'de Çin'de Xiaomi 15 serisini tanıtacağını duyurdu. Şirketin alt markası Redmi ise yakında çıkacak olan Redmi K80 serisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Söylentilere göre, Redmi K80 Pro modeli kısa süre içinde tanıtılabilir, zira cihazın Çin'in 3C sertifikasını aldığı bildirildi. Bu sertifikada, cihazın 24117RK2CC model numarasıyla listelendiği ve 90W hızlı şarj desteklediği bilgisi yer alıyor. Ancak sertifikada başka bir ayrıntıya yer verilmemiş.

    Sızıntılar, Redmi K80 Pro’nun güçlü özelliklere sahip olacağını öne sürüyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelmesi bekleniyor ki bu yonga seti aynı zamanda Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinde de bulunuyor. 6.67 inç boyutunda TCL Huaxing tarafından üretilmiş bir OLED ekranla gelmesi beklenen cihazın 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor.

    Redmi K80 Pro’nun 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 6.500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması ve 90W kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor.

    Kamera konusunda ise Redmi K80 Pro'nun üçlü bir kamera sistemi ile donatılacağı, 50 megapiksel ana kamera ve bir telefoto lense sahip olacağı ifade ediliyor. Cihazda ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunacağı da belirtiliyor.

    Redmi Genel Müdürü Wang Teng, K80 serisinin fiyatında bir artış olabileceğine işaret etti. Bu fiyat artışının, özellikle 3nm işlemci ve bellek gibi bileşenlerin maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Ancak Teng, K80 serisinin yine de rakip cihazlara kıyasla yüksek bir değer sunacağını belirtti.

    Redmi K80 serisinin Kasım ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Bu yeni seri, aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen OnePlus Ace 5, iQOO Neo 10 ve Realme GT Neo 7 gibi modellerle rekabet edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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