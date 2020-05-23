Rebellion RE-Volt Bruno Senna modelini duyurdu

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İsviçreli saat üreticisi Rebellion, yarış ekibi için 2019 yılında tasarıma başladığı RE-Volt Carbon Forged Bruno Senna adlı koleksiyonunu duyurdu. Yeni modeli tasarlarken Breziyalı Formula 1 pilotu Bruno Senna ile birlikte hareket eden ve modele ünlü pilotun ismini veren firma oldukça dikkat çeken bir tasarıma imza atmış.

Modelde ilk başta Richard Mille'nin ikonik kasa tasarımını andıran kasa şekli ve boyutu göze çarpıyor. İskelet olarak üretilen ve mekanizması önden ve arkadan tam olarak görülebilen yeni modelin ön ve arka camlarına Bruno Senna'nın adı yazılmış.

In-house mekanizma

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İlk olarak kadran tasarımında ve kadran renklerinde Brezilya bayrağının renklerinin tercih edildiğini söylemek mümkün. Firma Re-Volt koleksiyonu için tamamıyla kendi tarafından üretilen ve 165 parçadan oluşan, in-house mekanizma kullanmış.

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El ile kurulan mekanizmanın 48 saatlik güç rezervine sahip olmasının pek de tatmin edici olmadığını söylemek mümkün ancak yeni saat 20 adet limitli olarak üretilmesi sebebiyle koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Yeni Bruno Senna modeli 45.000 CHF ile satışa sunuldu.

Yeni modelin videosuna yukarıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

https://www.rebellion-timepieces.com/en/

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