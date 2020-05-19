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    Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor

    Ülkemizde Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 17 adet bilimsel araştırma projesi belirlendi. Projelerin 9'unu tedaviye farmakolojik çalışmalar oluştururken 8'ini aşı çalışmaları oluşturuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemesi devam ederken, bilim insanlarının aşı geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına göre aşının bulunması için geçmesi gereken süre ortalama 4 yıl olarak ifade ediliyor.

     

    Bilim insanlarının aşı geliştirme çabaları devam ederken Türk araştırmacılar da aşı geliştirme çalışmalarının üzerine bir hayli eğilmiş durumda. Farklı araştırma kurumları farklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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    Ülkemizde de aşı ve ilaç geliştirme çabaları devam ederken, son 5 yılda aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına Tubitak tarafından ayrılan bütçenin 1.7 Milyar Türk Lirası'nı bulduğu belirtiliyor.

    Türkiye'de Covid-19 araştırmaları hız kesmeden devam ediyor

    Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 17 adet bilimsel araştırma projesi belirlendi. Projelerin 9'unu tedaviye yönelik farmakolojik çalışmalar oluştururken 8'ini aşı çalışmaları oluşturuyor.

    İlaç geliştirme çalışmaları kesintisiz devam ederken Haziran ayında yeni ilaç müjdesinin verilebileceği belirtiliyor.

    Aşı geliştirme çalışmalarının ise birçok farklı koldan yürütüldüğü; inaktive aşılar, rekombinant DNA-RNA aşıları ve virüs benzeri parçacıklar içeren aşılar olmak üzere 8 farklı aşı çalışmasının devam ettiği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.,

    Ayrıca Bkz. "Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu"

    Şu anda aşı ve ilaç çalışma gruplarına bağlı 17 proje içerisinde 29 üniversite, 8 firma ve 9 farklı araştırma kurumu görev alıyor, toplamda 46 adet kurum ve 263 adet araştırmacı projeler üzerine yoğunlaşmış durumda bulunuyor. Araştırmacı sayısının yakın zamanda 500'e ulaşacağı eklenen bilgiler arasında.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 2 sa.
    son 5 yılda aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına Tubitak tarafından ayrılan bütçenin 1.7 Milyar Türk Lirası'nı bulduğu belirtiliyor. Yani sadece korona için değil. Onlarca ilaç projesi için

    Yerli ilaç sanayi demek milyarlarca doların yurtiçinde kalması demek, yurtdışına ihracat demek. Bana göre ayrılan kaynak daha da arttırılmalı
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 3 sa.
    ilaca felan gerek yok sığara içme düzgün beslen az spor yap
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 3 sa.
    Bu iş o kadar basit değil siyaset malzemesi yapılıyor
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    infom@n (Uğur Doğan) 4 sa.
    5 yılda 1.7 Milyar Türk Lirası sonucunda ne olduğunu bir vatandaş olarak merak ediyorum.
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