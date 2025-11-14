Fallout dizisinin 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout dizisi, bu yıl bitmeden yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. 17 Aralık'ta başlayacak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, dün diziden yeni bir fragman yayınladı.

Fallout 2. Sezon, 17 Aralık'ta Başlayacak

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy, Mojave'nin çorak topraklarını geçerek New Vegas'a ulaşmaya çalışacak. Böylece oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı dizide de görme şansı yakalayacağız.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 3 ay önce eklendi

Ella Purnell'in yanı sıra Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias ve Frances Turner da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: