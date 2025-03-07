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    GTA 5'in yeni nesil sürümü PC'ye geldi! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz geçtiğimiz günlerde çıkan GTA 5 Enhanced Edition oldu. Ardından da haftanın diğer önemli haberlerine yer verdik.

    GTA 5'in daha öncesinde konsollara gelmiş olan yeni nesil sürümünün PC versiyonu geçtiğimiz günlerde çıktı. Biz de NewGamePlus'ın yeni bölümünde bu yeni versiyonun nasıl gözüktüğü, ne gibi yenilikler getirdiğini konuştuk.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:49 Açılış
    01:28 GTA 5 Enhanced Edition, PC için çıktı
    05:00 Eski Sony yöneticisi: PC portları para basmak gibi
    08:57 Monolith, Player First ve WB Games San Diego stüdyoları kapatıldı, Wonder Woman oyunu iptal edildi. Nemesis sistemi, patent sebebiyle 2036'ya kadar kullanılamayacak
    13:05 Assassin's Creed Shadows'un 30-40 saatlik ana hikayesi olacağı açıklandı
    17:51 Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı
    20:26 Kapanış

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