GTA 5'in yeni nesil sürümü PC'ye geldi! | NewGamePlus

GTA 5'in daha öncesinde konsollara gelmiş olan yeni nesil sürümünün PC versiyonu geçtiğimiz günlerde çıktı. Biz de NewGamePlus'ın yeni bölümünde bu yeni versiyonun nasıl gözüktüğü, ne gibi yenilikler getirdiğini konuştuk.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:49 Açılış
01:28 GTA 5 Enhanced Edition, PC için çıktı
05:00 Eski Sony yöneticisi: PC portları para basmak gibi
08:57 Monolith, Player First ve WB Games San Diego stüdyoları kapatıldı, Wonder Woman oyunu iptal edildi. Nemesis sistemi, patent sebebiyle 2036'ya kadar kullanılamayacak
13:05 Assassin's Creed Shadows'un 30-40 saatlik ana hikayesi olacağı açıklandı
17:51 Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı
20:26 Kapanış