GTA 5'in yeni nesil sürümü PC'ye geldi! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz geçtiğimiz günlerde çıkan GTA 5 Enhanced Edition oldu. Ardından da haftanın diğer önemli haberlerine yer verdik.

GTA 5'in daha öncesinde konsollara gelmiş olan yeni nesil sürümünün PC versiyonu geçtiğimiz günlerde çıktı. Biz de NewGamePlus'ın yeni bölümünde bu yeni versiyonun nasıl gözüktüğü, ne gibi yenilikler getirdiğini konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:49 Açılış

01:28 GTA 5 Enhanced Edition, PC için çıktı

05:00 Eski Sony yöneticisi: PC portları para basmak gibi

08:57 Monolith, Player First ve WB Games San Diego stüdyoları kapatıldı, Wonder Woman oyunu iptal edildi. Nemesis sistemi, patent sebebiyle 2036'ya kadar kullanılamayacak

13:05 Assassin's Creed Shadows'un 30-40 saatlik ana hikayesi olacağı açıklandı

17:51 Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı

20:26 Kapanış

