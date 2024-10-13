Xiaomi’nin oldukça uygun fiyatlı yeni Redmi modeli sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

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Xiaomi'nin duyurusu yapılmayan yeni telefonu Redmi A3 Pro, beklenmedik bir şekilde çevrimiçi bir mağazada listelenerek teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan cihaz, Kenya'da faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesinde özellikleri ve oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik telefonun görselleri de sitede yer alıyor; ancak bu görsellerin resmi tasarım yerine basit fotoğraflar olduğu gözlemleniyor.

Redmi A3 Pro, A serisinde ilk “Pro” model olarak yerini alıyor. Daha önceki modellerde A2 Pro veya A1 Pro gibi bir cihazın bulunmaması, A3 Pro’nun serinin yeni amiral gemisi olduğunu işaret ediyor. Cihazın detayları, Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS'un kodlarında yer almasıyla doğrulandı.

Yeni modelin özelliklerine bakıldığında, cihazın temel Redmi A3 modelinden daha gelişmiş olduğu görülüyor. 6,88 inç boyutundaki ekranı 90Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun işlemci tarafında ise MediaTek Helio G81 Ultra kullanılıyor ve bu işlemciye 8 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. Bu sayede A3 Pro, günlük kullanım için yeterli performansı sunmayı hedefliyor.

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Kamera özelliklerinde de dikkat çekici bir gelişme var. Cihazın ana kamerası 50 MP yapay zeka destekli bir sensöre sahip. Önceki A3 modelindeki 8 MP’lik çift kamera sisteminden bu yeni modelde vazgeçilmiş ve daha üstün bir kamera kurulumu getirilmiş. Ancak ikinci kameraya dair detaylar henüz açıklanmadı.

Telefonun bataryası da oldukça geniş kapasiteli. 5.160 mAh’lik batarya, kullanıcıların gün boyu şarj sıkıntısı yaşamadan telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. Güvenlik özellikleri arasında ise yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

A3 Pro’nun en cazip yanı belki de fiyatı. Yaklaşık 110 dolar gibi uygun bir etiketle listelenen cihaz, bütçe dostu telefon arayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa, Redmi A3 Pro, fiyat-performans konusunda oldukça iddialı bir konumda yer alacak gibi görünüyor.

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