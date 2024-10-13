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    Xiaomi’nin oldukça uygun fiyatlı yeni Redmi modeli sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

    Akıllı telefon dünyasının en çalışkan isimlerinden biri olan Xiaomi, Redmi modelleriyle bütçe dostu akıllı telefon arayışı içerisinde olanlar için uygun çözümler sunmaya devam ediyor.

    Redmi A3 Pro tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin duyurusu yapılmayan yeni telefonu Redmi A3 Pro, beklenmedik bir şekilde çevrimiçi bir mağazada listelenerek teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan cihaz, Kenya'da faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesinde özellikleri ve oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik telefonun görselleri de sitede yer alıyor; ancak bu görsellerin resmi tasarım yerine basit fotoğraflar olduğu gözlemleniyor.

    Redmi A3 Pro, A serisinde ilk “Pro” model olarak yerini alıyor. Daha önceki modellerde A2 Pro veya A1 Pro gibi bir cihazın bulunmaması, A3 Pro’nun serinin yeni amiral gemisi olduğunu işaret ediyor. Cihazın detayları, Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS'un kodlarında yer almasıyla doğrulandı.

    Yeni modelin özelliklerine bakıldığında, cihazın temel Redmi A3 modelinden daha gelişmiş olduğu görülüyor. 6,88 inç boyutundaki ekranı 90Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun işlemci tarafında ise MediaTek Helio G81 Ultra kullanılıyor ve bu işlemciye 8 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. Bu sayede A3 Pro, günlük kullanım için yeterli performansı sunmayı hedefliyor.

    Kamera özelliklerinde de dikkat çekici bir gelişme var. Cihazın ana kamerası 50 MP yapay zeka destekli bir sensöre sahip. Önceki A3 modelindeki 8 MP’lik çift kamera sisteminden bu yeni modelde vazgeçilmiş ve daha üstün bir kamera kurulumu getirilmiş. Ancak ikinci kameraya dair detaylar henüz açıklanmadı.

    Telefonun bataryası da oldukça geniş kapasiteli. 5.160 mAh’lik batarya, kullanıcıların gün boyu şarj sıkıntısı yaşamadan telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. Güvenlik özellikleri arasında ise yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

    A3 Pro’nun en cazip yanı belki de fiyatı. Yaklaşık 110 dolar gibi uygun bir etiketle listelenen cihaz, bütçe dostu telefon arayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa, Redmi A3 Pro, fiyat-performans konusunda oldukça iddialı bir konumda yer alacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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