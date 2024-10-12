Xiaomi Pad 7 serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar var

Xiaomi'nin merakla beklenen Pad 7 serisi tabletlerinin yakın zamanda piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Seride, Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki modelin yer alacağı belirtiliyor. Son zamanlarda çeşitli sızıntılar ve sertifikalarla bazı özellikler gün yüzüne çıktı. Şimdi ise Weibo'da "Experience More" adını kullanan bir kaynak, bu cihazların öne çıkan bazı teknik detaylarını paylaştı.
Bu sızıntıya göre her iki model de 144 Hz yenileme hızına sahip 11.16 inç LCD ekranla gelecek. Daha önce Pad 7 Pro modelinin OLED ekranla donatılacağı yönünde iddialar bulunmasına rağmen, her iki modelin de LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, işlemci tarafında da önceki bilgilerden farklı detaylar ortaya çıktı. İlk söylentiler Pad 7’nin Snapdragon 8 Gen 2, Pad 7 Pro’nun ise Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağını ileri sürüyordu. Ancak, yeni bilgilere göre Pad 7’de Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro’da ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemci kullanılacak.
Şarj hızlarına gelince, Pad 7'nin 45W, Pad 7 Pro'nun ise 67W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu detaylar, daha önceki 3C sertifikasyon bilgileriyle de uyumlu. Sızıntılara göre her iki tabletin de HyperOS 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışması ve Android 15 tabanlı olması bekleniyor. Cihazların 10.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı tahmin ediliyor. Güvenlik için yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da bulunacak. Ayrıca, WiFi 7 desteği ve hızlı veri aktarımı için USB Type-C 3.2 bağlantı noktası sunacağı belirtiliyor.
Tabletlere ilişkin bu özellikler, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da cihazların çıkış tarihinin çok uzak olmadığı düşünülüyor. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin piyasaya çıkışına dair detayların ise yakında netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...