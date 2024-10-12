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    Xiaomi Pad 7 serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar var

    Xiaomi’nin merakla beklenen yeni tablet serisi Pad 7, son zamanlarda pek çok sızıntı ile karşımıza çıkıyor. Ancak gelen son bilgiler, bu seriye ait önceki bilgilerden bazılarını yalanlıyor.

    Xiaomi Pad 7 serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar var Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin merakla beklenen Pad 7 serisi tabletlerinin yakın zamanda piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Seride, Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki modelin yer alacağı belirtiliyor. Son zamanlarda çeşitli sızıntılar ve sertifikalarla bazı özellikler gün yüzüne çıktı. Şimdi ise Weibo'da "Experience More" adını kullanan bir kaynak, bu cihazların öne çıkan bazı teknik detaylarını paylaştı.

    Bu sızıntıya göre her iki model de 144 Hz yenileme hızına sahip 11.16 inç LCD ekranla gelecek. Daha önce Pad 7 Pro modelinin OLED ekranla donatılacağı yönünde iddialar bulunmasına rağmen, her iki modelin de LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, işlemci tarafında da önceki bilgilerden farklı detaylar ortaya çıktı. İlk söylentiler Pad 7’nin Snapdragon 8 Gen 2, Pad 7 Pro’nun ise Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağını ileri sürüyordu. Ancak, yeni bilgilere göre Pad 7’de Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro’da ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemci kullanılacak.

    Şarj hızlarına gelince, Pad 7'nin 45W, Pad 7 Pro'nun ise 67W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu detaylar, daha önceki 3C sertifikasyon bilgileriyle de uyumlu. Sızıntılara göre her iki tabletin de HyperOS 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışması ve Android 15 tabanlı olması bekleniyor. Cihazların 10.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı tahmin ediliyor. Güvenlik için yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da bulunacak. Ayrıca, WiFi 7 desteği ve hızlı veri aktarımı için USB Type-C 3.2 bağlantı noktası sunacağı belirtiliyor.

    Tabletlere ilişkin bu özellikler, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da cihazların çıkış tarihinin çok uzak olmadığı düşünülüyor. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin piyasaya çıkışına dair detayların ise yakında netleşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 19 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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