Redmi A3x resmen globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi A serisini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Redmi A2x modelinin halefi olacak Redmi A3x tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, Unisoc T603 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Redmi A3x özellikleri ve fiyatı...
Redmi A3x neler sunuyor?
Redmi A3x, Ekim 2023'te tanıtılan Redmi A2x halefi konumunda. Selefinin tasarımını koruyan telefonda, 6,71 inç boyutlarında LCD ekran bulunuyor. Aynı zamanda bu panelde, 500 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızına yer verilmiş. Ekranda ayrıca damla şeklinde 5MP ön kamera bulunduğunu hatırlatalım.
Telefonun arka panelinde ise Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası mevcut. Burada 8MP birincil ve 0,08MP yardımcı sensör bulunuyor. Redmi A3x'in diğer özellikleri arasında güç düğmesine entegre parmak izi sensörü, çift SIM, 3,5 mm kulaklık jakı ve iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması desteği bulunuyor.
Akıllı telefon Gece Yarısı Siyahı, Ayışığı Beyazı ve Aurora Yeşili renk seçenekleriyle geliyor. Redmi A3x'in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak abisi Redmi A3 modelinin 100 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.
Redmi A3x özellikler
- Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 500 nit parlaklık
- İşlemci: Unisoc T603
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 64GB/128GB
- Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 15W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
- Boyutlar: 168,3x76,3x8,3 mm 199 gr
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.