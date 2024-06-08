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    Redmi A3x resmen globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin yeni bütçe dostu telefonu Redmi A3x globale geliyor. Peki 5.000mAh, 90Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen Redmi A3x neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
    Redmi A3x globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi A serisini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Redmi A2x modelinin halefi olacak Redmi A3x tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, Unisoc T603 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Redmi A3x özellikleri ve fiyatı...

    Redmi A3x neler sunuyor?

    Redmi A3x, Ekim 2023'te tanıtılan Redmi A2x halefi konumunda. Selefinin tasarımını koruyan telefonda, 6,71 inç boyutlarında LCD ekran bulunuyor. Aynı zamanda bu panelde, 500 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızına yer verilmiş. Ekranda ayrıca damla şeklinde 5MP ön kamera bulunduğunu hatırlatalım. 

    Redmi A3x globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    168,3x76,3x8,3 mm boyutlarında ve 199 gr ağırlığında olan Redmi A3x, 3GB64GB ve 4GB/128GB seçenekleri ile eşleştirilen Unisoc T603 platformundan güç alıyor. Ayrıca depolama için MicroSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar destek sunulmuş. Kutusundan ise Android 14 ve 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. 

    Telefonun arka panelinde ise Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası mevcut. Burada 8MP birincil ve 0,08MP yardımcı sensör bulunuyor. Redmi A3x'in diğer özellikleri arasında güç düğmesine entegre parmak izi sensörü, çift SIM, 3,5 mm kulaklık jakı ve iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması desteği bulunuyor.

    Akıllı telefon Gece Yarısı Siyahı, Ayışığı Beyazı ve Aurora Yeşili renk seçenekleriyle geliyor. Redmi A3x'in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak abisi Redmi A3 modelinin 100 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

    Redmi A3x özellikler

    • Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 500 nit parlaklık
    • İşlemci:  Unisoc T603
    • RAM: 3GB/4GB
    • Depolama: 64GB/128GB
    • Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 15W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Boyutlar: 168,3x76,3x8,3 mm 199 gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    hat sahibi olmadan hattı üzerine alma candida diyeti yapanların yorumları redmi note 12 pro imei atılıyor mu koltuktan kusmuk kokusu nasıl çıkar passat 1.4 tsi mi 1.6 tdi mi

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