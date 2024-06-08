Redmi A3x resmen globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi A serisini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Redmi A2x modelinin halefi olacak Redmi A3x tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, Unisoc T603 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Redmi A3x özellikleri ve fiyatı...

Redmi A3x neler sunuyor?

Redmi A3x, Ekim 2023'te tanıtılan Redmi A2x halefi konumunda. Selefinin tasarımını koruyan telefonda, 6,71 inç boyutlarında LCD ekran bulunuyor. Aynı zamanda bu panelde, 500 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızına yer verilmiş. Ekranda ayrıca damla şeklinde 5MP ön kamera bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör 168,3x76,3x8,3 mm boyutlarında ve 199 gr ağırlığında olan Redmi A3x, 3GB64GB ve 4GB/128GB seçenekleri ile eşleştirilen Unisoc T603 platformundan güç alıyor. Ayrıca depolama için MicroSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar destek sunulmuş. Kutusundan ise Android 14 ve 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak.

Telefonun arka panelinde ise Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası mevcut. Burada 8MP birincil ve 0,08MP yardımcı sensör bulunuyor. Redmi A3x'in diğer özellikleri arasında güç düğmesine entegre parmak izi sensörü, çift SIM, 3,5 mm kulaklık jakı ve iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması desteği bulunuyor.

Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün önce eklendi

Akıllı telefon Gece Yarısı Siyahı, Ayışığı Beyazı ve Aurora Yeşili renk seçenekleriyle geliyor. Redmi A3x'in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak abisi Redmi A3 modelinin 100 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

Redmi A3x özellikler

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 500 nit parlaklık

6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 500 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T603

Unisoc T603 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 64GB/128GB

64GB/128GB Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı

8 MP birincil, 0,08MP yardımcı Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 15W 5.000 mAh batarya

15W 5.000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Boyutlar: 168,3x76,3x8,3 mm 199 gr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi A3x globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı