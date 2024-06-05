Merakla beklenen Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi 13 neler sunuyor?
Redmi 13, Redmi 13C'nin tasarım hatlarını korurken, ufak yeniliklerle geliyor. Telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı (AdaptiveSync) ve FHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç LCD ekrandan destek alıyor. 550 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran, aynı zamanda Corning Gorilla Glass'a sahip. Ancak Xiaomi bunun hangi sürüm olduğunu belirtmedi.
Bu sensör, 1/1.67” boyutlarında, 9'u 1 arada piksel gruplama ve 3x in-sensor zoom özellikleri sunuyor. Bunun yanında da 2MP makro kamera konumlandırılmış. 168.6 x 76.3 x 8.2 mm ölçülerinde ve 198 gr ağırlığında olan Redmi 13, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ise, bataryanın 0'dan 100'e 62 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor.
Redmi 13 fiyatı
Redmi 13, farklı depolama ve RAM seçenekleri ile satışa çıkacak. Bunlar 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB. Temel 6/128GB seçeneğinin fiyatı ise 180 dolardan başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue bulunuyor.
Redmi 13 özellikleri
- Ekran: 6,79 inç LCD, 90Hz FHD+ Gorilla Glass
- İşlemci: MediaTek Helio G91
- RAM: 6/8GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, 1TB'a microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 108 MP 1/1.67″ Samsung ISOCELL HM6 ve 2MP derinlik
- Ön Kamera: 13MP
- Pil: 33W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3
- Renk: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.