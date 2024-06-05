Merakla beklenen Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Redmi 13 modelini resmen duyurdu. Peki Redmi ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte 108MP kamera, şık tasarım ve uygun fiyatıyla öne çıkan Redmi 13 özellikleri ve fiyatı...

Redmi 13 neler sunuyor?

Redmi 13, Redmi 13C'nin tasarım hatlarını korurken, ufak yeniliklerle geliyor. Telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı (AdaptiveSync) ve FHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç LCD ekrandan destek alıyor. 550 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran, aynı zamanda Corning Gorilla Glass'a sahip. Ancak Xiaomi bunun hangi sürüm olduğunu belirtmedi.

Tam Boyutta Gör Redmi 13, MediaTek Helio G91 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, önceki modelde kullanılan Helio G88'e benzer, ancak 108MP kamera desteğine ek olarak, 2 adet Cortex A75, 6 adet Cortex-A55 ve Mali-G52 MC2 içeriyor. Kameradan söz etmişken Redmi 13, temel Redmi serisinde bir ilk olan 108MP Samsung ISOCELL HM6 birincil sensöre sahip.

Bu sensör, 1/1.67” boyutlarında, 9'u 1 arada piksel gruplama ve 3x in-sensor zoom özellikleri sunuyor. Bunun yanında da 2MP makro kamera konumlandırılmış. 168.6 x 76.3 x 8.2 mm ölçülerinde ve 198 gr ağırlığında olan Redmi 13, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ise, bataryanın 0'dan 100'e 62 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun 1TB'a kadar microSD kart desteği, IP53 toz ve su direnci sertifikası, Dual 4G VoLTE,802.11 ac, Bluetooth 5.3, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim.

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Redmi 13 fiyatı

Redmi 13, farklı depolama ve RAM seçenekleri ile satışa çıkacak. Bunlar 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB. Temel 6/128GB seçeneğinin fiyatı ise 180 dolardan başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue bulunuyor.

Redmi 13 özellikleri

Ekran: 6,79 inç LCD, 90Hz FHD+ Gorilla Glass

6,79 inç LCD, 90Hz FHD+ Gorilla Glass İşlemci: MediaTek Helio G91

MediaTek Helio G91 RAM: 6/8GB LPDDR4X RAM

6/8GB LPDDR4X RAM Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, 1TB'a microSD kart yuvası

128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, 1TB'a microSD kart yuvası Arka Kamera: 108 MP 1/1.67″ Samsung ISOCELL HM6 ve 2MP derinlik

108 MP 1/1.67″ Samsung ISOCELL HM6 ve 2MP derinlik Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 33W 5.000 mAh batarya

33W 5.000 mAh batarya Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3 Renk: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue

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