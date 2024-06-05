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    Merakla beklenen Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, yeni F/P telefonu Redmi 13 modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 108MP kamera ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte Redmi 13 özellikleri ve fiyatı..
    Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Redmi 13 modelini resmen duyurdu. Peki Redmi ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte 108MP kamera, şık tasarım ve uygun fiyatıyla öne çıkan Redmi 13 özellikleri ve fiyatı...

    Redmi 13 neler sunuyor?

    Redmi 13, Redmi 13C'nin tasarım hatlarını korurken, ufak yeniliklerle geliyor. Telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı (AdaptiveSync) ve FHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç LCD ekrandan destek alıyor. 550 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran, aynı zamanda Corning Gorilla Glass'a sahip. Ancak Xiaomi bunun hangi sürüm olduğunu belirtmedi.

    Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi 13, MediaTek Helio G91 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, önceki modelde kullanılan Helio G88'e benzer, ancak 108MP kamera desteğine ek olarak, 2 adet Cortex A75, 6 adet Cortex-A55 ve Mali-G52 MC2 içeriyor. Kameradan söz etmişken Redmi 13, temel Redmi serisinde bir ilk olan 108MP Samsung ISOCELL HM6 birincil sensöre sahip. 

    Bu sensör, 1/1.67” boyutlarında, 9'u 1 arada piksel gruplama ve 3x in-sensor zoom özellikleri sunuyor. Bunun yanında da 2MP makro kamera konumlandırılmış. 168.6 x 76.3 x 8.2 mm ölçülerinde ve 198 gr ağırlığında olan Redmi 13, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ise, bataryanın 0'dan 100'e 62 dakikada tam şarj olduğunu söylüyor. 

    Xiaomi Redmi 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun 1TB'a kadar microSD kart desteği, IP53 toz ve su direnci sertifikası, Dual 4G VoLTE,802.11 acBluetooth 5.3, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim. 

    Redmi 13 fiyatı

    Redmi 13, farklı depolama ve RAM seçenekleri ile satışa çıkacak. Bunlar 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB. Temel 6/128GB seçeneğinin fiyatı ise 180 dolardan başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue bulunuyor.

    Redmi 13 özellikleri

    • Ekran: 6,79 inç LCD, 90Hz FHD+ Gorilla Glass
    • İşlemci: MediaTek Helio G91
    • RAM: 6/8GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, 1TB'a microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 108 MP 1/1.67″ Samsung ISOCELL HM6 ve 2MP derinlik
    • Ön Kamera: 13MP
    • Pil: 33W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3
    • Renk: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink ve Ocean Blue
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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