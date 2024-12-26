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    Tanıtımı gerçekleştirilen Redmi Book 16 2025 pil ömrü ve hafifliğiyle dikkat çekiyor

    Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Redmi, şimdiden hazırlıklarına başlamış gibi görünüyor. Redmi tarafından tanıtılan Book 16 2025 modeli ise bu durumun habercisi olabilir.

    Redmi Book 16 2025 resmen tanıtıldı

    Redmi, yeni dizüstü bilgisayarı Redmi Book 16 2025 modelini tanıttı ve bu cihaz, 1 Ocak 2025’te gerçekleştirilecek Redmi Turbo 4 etkinliğinden önce ön siparişe açıldı. Hafiflik, performans ve pil ömrünü dengelemeyi hedefleyen bu cihaz, en yeni Intel Core işlemcilerle donatılmış durumda. Yapay zeka destekli enerji yönetimi özelliği ile 19,05 saatlik etkileyici bir pil ömrü sunuyor.

    Redmi Book 16 2025, Xiaomi'nin HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışıyor ve Xiaomi'nin Pengpai Zhilian ekosistemine tam uyum sağlıyor. Bu özellik, cihazın diğer Xiaomi akıllı ürünleriyle kolayca entegre olmasını sağlıyor. Henüz tüm teknik özellikler açıklanmasa da, bir önceki model olan Redmi Book 16 2024’ün üzerine bazı geliştirmeler yapılması bekleniyor.

    Redmi Book 16 2024, 16 inç boyutunda, 2.5K çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyordu. Ekran, %100 sRGB renk gamı ve 400 nit parlaklık sunuyordu. Metalik gövdesi oldukça ince ve hafif olup, 1,68 kilogram ağırlığında ve 15,9 mm kalınlığındaydı. Bu modelde i5-13500H işlemci yer alıyordu ve çift fan ile 8 mm çapında çift ısı borusuna sahipti. Ayrıca, 16 GB LPDDR5-6400 RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama alanı sunuyordu. Ek olarak bir M.2 SSD yuvası da genişletme seçeneği olarak mevcuttu.

    72 Wh kapasitesindeki bataryası sayesinde uzun bir kullanım süresi sunan cihaz, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengindi. Thunderbolt 4, USB-A, HDMI ve 3,5 mm ses jakı girişleri bu modelde yer alıyordu. Ayrıca, 100W GaN adaptörü hızlı şarj desteği sağlıyor ve cihazı yalnızca 35 dakikada %50 oranında şarj edebiliyordu. Bu kompakt adaptör, çift yönlü USB-C kabloları ve PD hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyordu.

    Etkinlikte ayrıca Redmi Turbo 4 akıllı telefon modeli de tanıtılacak. Bu cihaz, MediaTek’in Dimensity 8400-Ultra yonga setini kullanan ilk model olarak öne çıkıyor. Sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğe sahip bu işlemci, 3,25 GHz’e kadar çıkan bir frekans sunuyor. Bir önceki nesile göre %10 daha yüksek tek çekirdek performansı sağlarken, güç tüketimini %35 oranında azaltıyor.

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