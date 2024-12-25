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    Samsung, yapay zeka destekli buzdolabını resmen tanıttı: İşte özellikleri

    Yapay zeka teknolojisi günden güne hayatımızın bir parçası haline gelmeye devam ederken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu süreci hızlandıracak adımlar atıyor.

    Samsung, yapay zeka destekli buzdolabını resmen tanıttı

    Samsung, yapay zeka destekli hibrit soğutma teknolojisine sahip yeni nesil buzdolabını tanıttı. Ocak ayında CES 2025 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ilk kez sergilenecek bu cihaz, geleneksel buzdolaplarına göre daha verimli ve hassas soğutma imkanı sunuyor. Bu yenilik, yapay zeka algoritmalarıyla optimize edilmiş gelişmiş termal sistemleri bir araya getiriyor.

    Yeni buzdolabında, geleneksel bir kompresör ile yarı iletken tabanlı Peltier modülü bir arada kullanılıyor. Peltier modülü, yüksek soğutma ihtiyacı durumlarında devreye girerek hızlı bir şekilde sıcaklığı düşürmek için kompresöre destek sağlıyor. Örneğin, sıcak yiyeceklerin saklanması, büyük miktarda ürün yüklenmesi veya iç sıcaklığın yükselmesi gibi durumlarda Peltier modülü aktif hale gelerek hızlı bir soğutma gerçekleştiriyor.

    Normal kullanımda ise buzdolabı tamamen yapay zeka destekli inverter kompresörle çalışıyor. Enerji tüketimini azaltan ve çalışma hızını dinamik olarak optimize eden bu kompresör, Samsung’un geleneksel F3 kompresörlerine kıyasla daha az enerji harcıyor ve uzun süreli performans sağlıyor.

    Peltier modülü aynı zamanda ısıtıcı işlevi görerek hassas sıcaklık kontrolü sağlıyor. Bu özellik, otomatik buz çözme döngüleri sırasında sıcaklık dalgalanmalarını minimize eden Hibrit Hassas Soğutma teknolojisini mümkün kılıyor. Böylece, örneğin et ve balık gibi ürünlerin tazeliği sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 20 oranında daha uzun süre korunabiliyor.

    Prototip, 900 litre kapasiteye sahip ve Peltier modülü sayesinde 25 litre ek kullanılabilir alan sunuyor. Bu sayede, raf derinlikleri 60 mm’ye çıkarılarak depolama alanı yüzde 13,8 oranında artırılmış durumda. Ayrıca, bu tasarım sayesinde, geleneksel buzdolaplarına göre 1/9 oranında daha fazla 355 ml içecek kutusu depolamak mümkün oluyor.

    Enerji verimliliği açısından en yüksek standartları karşılayan bu yeni buzdolabı, Energy Star sertifikası almayı başardı. Samsung, bu yenilikçi modelin seri üretimine 2025 yılında başlamayı planlıyor. AI destekli soğutma ve hibrit termal teknolojiyi bir araya getiren bu tasarım, yalnızca daha akıllı ve verimli bir soğutma sağlamayı değil, aynı zamanda gıda saklama ve enerji tasarrufu konusunda da yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.

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