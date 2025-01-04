Redmi Book 2025 serisi resmen satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yeni dizüstü bilgisayar modelleri Redmi Book 14 ve 16 2025'i tanıttı. Bu modeller, güçlü performansı, yenilikçi özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Hem profesyoneller hem de günlük kullanıcılar için cazip bir seçenek sunmayı hedefleyen bu seride, Intel Core 5-220H işlemcisi yer alıyor. 13. nesil i5-13500H tabanlı bu işlemci, 47W toplam performans gücüyle yüksek verim sağlıyor.

Redmi Book 2025 serisi, 32GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB PCIe 4.0 SSD depolama seçenekleri sunarak hızlı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor. Ayrıca, ek depolama ihtiyaçları için M.2 genişleme yuvası da bulunuyor. Ekran tarafında ise Redmi Book 14 modeli 2.8K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarken, Redmi Book 16 modeli 2.5K çözünürlükle aynı yenileme hızını sağlıyor. Her iki ekran da %100 sRGB renk gamını destekliyor, 400 nit parlaklığa ulaşıyor ve uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak için TÜV Rheinland sertifikasına sahip.

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Termal yönetim açısından, çift fanlı ve 8 mm’lik iki ısı borulu gelişmiş bir soğutma sistemi ile donatılan cihazlar, yoğun işlemlerde bile serin kalıyor. 72Wh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 19 saat kesintisiz kullanım sunan Redmi Book 2025 serisi, 100W GaN hızlı şarj teknolojisi ile 32 dakikada %50 doluluğa ulaşıyor.

Cihazlar, Windows 11 işletim sistemiyle birlikte Xiaomi’nin geliştirdiği HyperOS 2 entegrasyonuyla geliyor. Bu özel yazılım, güç yönetimini optimize ederken yapay zeka destekli görev planlama ile pil ömrünü uzatıyor. Ayrıca, Xiaomi HyperOS Connect özelliğiyle diğer Xiaomi cihazlarıyla kusursuz bir bağlantı sağlanıyor.

Tasarımda ise metal gövde dikkat çekerken, Redmi Book 16 modeli 1.65 kg ağırlığında ve 15.9 mm kalınlığında. Redmi Book 14 ise 1.36 kg ağırlığa sahip. Her iki model de şık ve modern bir görünüm sunan büyük harfli Redmi logosu taşıyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift USB-C 3.2 Gen 2 portu, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI 2.1 ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Cihazlarda ayrıca tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, geniş bir dokunmatik yüzey, parmak izi okuyucu, Dolby Atmos destekli ses sistemi ve 1080p çözünürlükte kamera yer alıyor.

Fiyatlandırma konusunda ise Redmi Book 14 ve 16 modelleri oldukça ulaşılabilir seviyelerde konumlandırılmış. Redmi Book 14, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneğiyle 630 dolardan başlarken, aynı modelin 1TB depolama sunan versiyonu 671 dolar, 32GB RAM ve 1TB depolama sunan en üst versiyonu ise 712 dolar olarak belirlenmiş. Redmi Book 16 modeli ise 657 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve en yüksek donanım seçeneği 740 dolara kadar çıkıyor.

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Redmi Book 2025 serisi resmen satışa sunuldu: İşte fiyatı!