Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yeni render görüntüleri paylaşıldı

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tanıtımına az bir süre kala cihazla ilgili pek çok görsel ve bilgi sızdırılmaya başladı. Özellikle amiral gemisi olarak konumlanan bu model, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor ve sızıntıların büyük bir kısmı bu telefona odaklanıyor. Yeni Galaxy S25 serisinin tanıtılacağı etkinlik için bekleyiş sürerken, konsept tasarımcılar ve duyum hesapları tarafından hazırlanan görseller ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Technizo Concept adlı bir tasarımcı tarafından Galaxy S25 Ultra için hazırlanan render görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde cihazın dört standart renk seçeneği yer aldı: Titanyum Gümüş Mavisi, Titanyum Beyaz Gümüş, Titanyum Siyah ve Titanyum Gri. Ancak, duyumcu Ice Universe tarafından yapılan bir paylaşımda, bu renklerin doğruluğunun tartışmalı olduğu ifade edildi. Özellikle Titanyum Gümüş Mavisi rengi, beklenenden daha koyu bir tonda gösterilmişti. Bunun üzerine Technizo Concept, renderları yeniden düzenleyerek renklerin daha doğru bir temsiliyle güncelledi.

Galaxy S25 serisini bekleyenleri fiyat artışı korkusu sardı 23 sa. önce eklendi

Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında önceki modele kıyasla göze çarpan bir değişiklik bulunuyor. Köşeleri daha yuvarlatılmış olan cihaz, daha yumuşak bir tasarım sunuyor ve bu durum kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar alıyor. Özellikler tarafında ise cihaz, 6,8 inç büyüklüğünde QHD AMOLED ekranla geliyor. Ekranın 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Cihazın kalbinde, TSMC’nin 3nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alıyor. Depolama tarafında ise 1 TB’a kadar seçenekler sunulurken, RAM kapasitesi 16 GB’a kadar çıkıyor.

Kamera donanımı da oldukça etkileyici. Arka kamerada 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP periskop lens ve 10 MP sensöre sahip ikinci bir telefoto lens bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteği sunarak uzun bir kullanım ömrü vadediyor.

Samsung’un bu model için standart renk seçeneklerinin yanı sıra, sadece üreticiye özel olan birkaç renk seçeneği daha sunacağı belirtiliyor. Güncellenmiş renderlar ile birlikte, bu renklerin cihaz üzerinde nasıl görüneceği konusunda daha doğru bir fikir edinmek mümkün hale geldi. Cihazın donanım ve tasarım detayları kadar, bu görseller de kullanıcıların heyecanını artırıyor. Galaxy S25 Ultra, sahip olduğu özelliklerle yine üst segmentte dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yeni render görüntüleri paylaşıldı