Redmi K50i 5G'nin çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi, popüler ve çok beklenen Redmi K serisini resmi olarak geri getiriyor. 20 Temmuz'da lansmanı gerçekleşecek Redmi K50i 5G'nin teknik özellikleri, renk seçenekleri ve beklenen fiyat aralığı ortaya çıktı. 2019'daki Redmi K20 serisinden sonraki ilk Redmi K serisi telefon olacak olan Redmi K50i 5G'nin teknik özelliklerini yakından inceleyelim.
İşte Redmi K50i 5G'nin beklenen teknik özellikleri ve fiyatı
Redmi, bir tweet ile K50i 5G'nin 20 Temmuz'da Hindistan'da piyasaya sürüleceğini resmen onayladı. 22 Temmuz'da ise satışa sunulacağı iddia edilen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip iki farklı seçenekle gelecek. Redmi K50i 5G'nin 144Hz yenileme hızını destekleyen 6,6 inç Full HD+ LCD panele sahip olması ve MediaTek Dimensity 8100'den güç alması bekleniyor.
Redmi K50i 5G, selfie'ler ve görüntülü arama ihtiyaçları için ön tarafta 16 MP'lik bir selfie kamerasına ve 64 MP birincil sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 5.080mAh pil gücüne sahip olacak telefon 67W'a kadar hızlı şarj desteği ile gelebilir.
Phantom Blue, Stealth Black ve Quick Silver isimli üç farklı renk seçeneğiyle gelecek Redmi K50i 5G, yaklaşık olarak 300 dolar ile 420 dolar aralığanda bir fiyat bandına sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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