Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek ilk telefonlardan biri olan Realme GT2 Master Explorer Edition, 12 Temmuz'da tanıtılacak. GT2 Master Explorer Edition'ın tasarımı için moda tasarımcısı Jae Jung ile ortaklık yapan Realme, telefonun görüntülerini paylaştı.

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Realme GT2 Master Explorer Edition, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek

12 Temmuz'da tanıtılacak GT 2 Master Explorer Edition düz kenarlı bir tasarımla gelecek. Bu, Realme'nin düz kenarlı tasarıma sahip ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacak. Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, markanın sert kasa görünümünü çoğaltmak için düz kenarlı bir tasarımı benimsediğini söyledi. Cihazın arka paneli ise çevre dostu düz deriden oluşacak.

Realme GT 2 Master Explorer Edition'ın teknik özelliklerine değinecek olursak 6.7 inç Full HD + AMOLED ekran, 2412×1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile geleceği söyleniyor. Ayrıca cihazın, 5000 mAh pile sahip olacağı ve 100W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

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Realme GT2 Master Explorer Edition'ın tasarımı ortaya çıktı